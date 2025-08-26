Ob Mode, Technik oder Möbel – wer online einkauft, profitiert von großer Auswahl, flexibler Lieferung und komfortablen Rückgabemöglichkeiten. Kein Wunder, dass das Shopping im Netz boomt. Doch nicht alle Anbieter halten, was sie versprechen. Eine große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv zeigt, welche Online-Shops wirklich herausragen. Heute wird in 93 Kategorien der Award „Deutschlands Beste Online-Shops 2025“ in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin verliehen ().Zu den Preisträgern zählen auch in diesem Jahr sowohl E-Commerce-Größen als auch Spezialisten, etwa Amazon, Ahrens + Sieberz, Bofrost.de, Hellweg.de, Höffner, Mediamarkt.de, Reifen.com, Samsung, Sofa.de oder Westwing. Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, resümiert: „Besonders positiv bewerten die Kundinnen und Kunden den Informationswert und die Nutzerfreundlichkeit von Website und App sowie die Bestellbedingungen und Zahlungsoptionen. Kritischer wird das Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen: Knapp ein Viertel der Befragten zeigt sich hiermit nicht zufrieden. Insgesamt erzielen die Online-Shops aber erfreuliche Ergebnisse im zumeist guten Bereich.“Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: „Online-Shops stehen im intensiven Wettbewerb – nicht nur beim Preis, sondern auch beim Service, Angebot und Shoppingerlebnis. Der Award zeigt, welchen Anbietern es am besten gelingt, das Vertrauen und die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden zu gewinnen.“Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Shops in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt/App, Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie Versand und Rücksendung erhoben. Berücksichtigt wurden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, per E-Mail und Chat, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowie Abwicklung von Retouren. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden floss in das Gesamtergebnis ein. Es wurden 69.370 Stimmen zu insgesamt 1.284 Unternehmen abgegeben. In die Einzelauswertung gelangten 859 Online-Shops mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv