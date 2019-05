Pressemitteilung BoxID: 753762 (DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG)

Deutschlands Beste Online-Portale 2019

Große Verbraucherbefragung: Über 30.000 Kundenmeinungen haben entschieden / Preisträger in 45 Kategorien

Angebot, Leistung, Kundenservice und Qualität des Internetauftritts – welche Online-Portale in der Gunst der Verbraucher ganz oben stehen, beantwortet eine Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv. Ausgezeichnet werden auf Basis von rund 33.000 Kundenmeinungen die besten Anbieter in 45 Kategorien. Die Preisverleihung „Deutschlands Beste Online-Portale 2019“ findet am Dienstagabend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber – Geld, Mittwoch, 29. Mai 2019, 18:35 Uhr).



Informieren, vergleichen, buchen oder finden: Ob Wohnung, Job, Reise, Stromtarif oder Babysitter – Online-Portale sind für viele Menschen eine wichtige Anlaufstelle in unterschiedlichen Lebensbereichen. „Der Award beantwortet die Frage, welche Portale in Deutschland die besten sind. Und diese Entscheidung fällt keine Jury, sondern die Nutzer selbst. Die Preisträger sind also eine Verbraucherempfehlung – im besten Sinne des Wortes“, so Jochen Dietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.



Zu den aus Kundensicht besten Online-Portalen zählen unter anderem Holidaycheck, Idealo, Immowelt.de, Kununu, Mobile.de und Verivox. „In der groß angelegten Befragung haben die Verbraucher insgesamt 570 Online-Portale bewertet. Unter den ausgezeichneten Unternehmen finden sich auch viele Spezialisten, die in der Öffentlichkeit einen weniger hohen Bekanntheitsgrad haben, aber bei den aktiven Nutzern eine sehr hohe Wertschätzung genießen“, so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.



Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht. Operationalisiert wurden diese anhand zahlreicher Unterkriterien, beispielsweise Qualität und Vielfalt der angebotenen Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Online-Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen, Freundlichkeit, Beratungskompetenz sowie Informationswert und Bedienungsfreundlichkeit der Portalseiten. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis ein.



Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:

Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag von n-tv

