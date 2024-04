Deutscher Exzellenz-Preis 2024

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUP UNTERNEHMER-Magazin verleihen heute in feierlichem Rahmen den Deutschen Exzellenz-Preis 2024. Die Initiatoren prämieren damit herausragende digitale Lösungen und Leistungen. Über die Preisträger zur sechsten Auflage des renommierten Awards entschied eine hochkarätig besetzte Jury (Digital, innovativ, kreativ – unter diesem Motto steht der Deutsche Exzellenz-Preis, der herausragende Entwicklungen, die für neue Impulse in der Wirtschaft sorgen, würdigt. 138 Einreichungen von etablierten Unternehmen, Start-ups und Initiativen durchliefen den Bewerbungsprozess. Nach detaillierten Prüfungen und Bewertungen durch die Jury und das DUP UNTERNEHMER-Magazin stehen die 64 Preisträger in zwölf Kategorien fest, 45 davon erhalten die Auszeichnung durch das DUP-Redaktionsvotum.Award-Schirmherrin Brigitte Zypries (Bundeswirtschaftsministerin a. D.) ist überzeugt, dass Innovationen nicht nur entwickelt, sondern auch gesehen werden müssen: „Im Rahmen des digitalen Transformationsprozesses der deutschen Wirtschaft gibt es zahlreiche großartige Leistungen, die aber zu oft im Verborgenen bleiben. Der Deutsche Exzellenz-Preis sorgt für das nötige Scheinwerferlicht. Die Innovationen sollen gewürdigt und bekannt gemacht werden, um so auch anderen Unternehmen als Inspiration zu dienen.“21 Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik – Hanna Bachmann (Hepster), Prof. Dr. Michel Clement (Universität Hamburg), Thomas De Buhr (Baller League), Karolina Decker (FinMarie), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Christophe Hocquet (Natif.ai), Anna Kaiser (Phenom), Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg), Dominik Märkl (OneStop Pro), Dr. Sigrid Evelyn Nikutta (Deutsche Bahn), Ingo Notthoff (TON.EINS), Tijen Onaran (Global Digital Women), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Technik), Markus Reithwiesner (ETL Gruppe), Stephanie Renda (Moinland), Jan Rodig (Struktur Management Partner), Dr. Sebastian Schäfer (TechQuartier), Dr. Martin Sonnenschein (Heidelberger Druckmaschinen), Margret Suckale (Deutsche Telekom), Prof. Peter Wippermann (Trendbüro) und Brigitte Zypries (Bundeswirtschaftsministerin a. D.).Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / DUP UNTERNEHMER