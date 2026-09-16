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BIG BANG INNOVATION Award 2026

Auszeichnung zukunftsweisender Projekte: Hochkarätige Jury und Redaktion kürt 53 Preisträger in 22 Kategorien

(lifePR) (Berlin, )
Zum zweiten Mal in Folge verleihen das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und das DUP UNTERNEHMER-Magazin gemeinsam den BIG BANG INNOVATION Award. Die Auszeichnung wurde letztes Jahr von den beiden Initiatoren ins Leben gerufen, um herausragende Innovationsleistungen in der deutschen Wirtschaft gezielt und öffentlichkeitswirksam zu würdigen.

Der Award prämiert Projekte verschiedenster Couleur, vom Start-up bis zum Konzern, die durch ihre Kreativität, ihre Wirkungskraft und ihre Zukunftsorientierung überzeugen. Denn wer die Zukunft aktiv gestaltet und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt, kann von erhöhter Sichtbarkeit und neuen Vernetzungsmöglichkeiten profitieren.

Innovationen in Energie, Technologie und Health

In Berlin findet die feierliche Preisverleihung im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event, in der STATION statt (Veröffentlichungshinweis: DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 5-2026, ab 23.10.2026 im Zeitschriftenhandel und www.bigbang-innovation-award.de).

In diesem Jahr werden von der Jury 18 Projekte in elf Kategorien prämiert: von Health- und Technologie-Innovationen über Produkte und Prozesse bis hin zu Geschäftsmodellen und Tourismus-Programmen. Ausgezeichnet werden beispielsweise TÜV Nord für AI Assisted Auditing oder Johann Bunte für Johann Bunte Rapidbrücke®.

Zudem vergibt die DUP-Redaktion dieses Jahr erstmals den von ihnen kuratierten Redaktionspreis an 35 Projekte in ebenfalls elf Kategorien. Prämiert werden unter anderem Größen wie Sebamed oder Strato, aber auch spezialisierte Nischenanbieter wie Greenflash (Energie-Innovation) oder ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik (Technologie-Innovation).

Eine Bühne für Wegweiser

Die Schirmherrin des Awards, Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz), betont dessen Strahlkraft: „Der BIG BANG INNOVATION Award rückt Deutschlands wichtige Ressource in den Fokus: Den Innovationsgeist seiner Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Preis zeichnet Leistungen aus, die Fortschritt sichern und als Vorbilder für ganze Branchen wirken. Das verdient eine angemessene Bühne.“

Im Zeitraum Februar bis Juli 2026 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein digitales Bewerbungsportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Innovationskraft, Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad. Über die Auszeichnung entschied eine Jury aus 13 hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft:
  • Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz)
  • Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Group)
  • Tijen Onaran (Global Digital Women)
  • Dr. Johanna Gollnhofer (Universität St. Gallen)
  • Thomas Mück (TÜV NORD Akademie)
  • Birte Gall (Erblotsen)
  • Özlem Doger-Herter (ask-a-woman.com)
  • Dietmar Nick (KYOCERA Document Solutions)
  • Ines Miller (P3 Group)
  • Dominik Märkl (OneStop Pro)
  • Arno Walter (V-Bank)
  • Dr. Jan Claas van Treeck (Hochschule Düsseldorf)
  • Charlotte Beck (Ecospeed)
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:
Deutsches Institut für Service-Qualität / DUP UNTERNEHMER

DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt dazu unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Bundesweit sind über 2.000 geschulte Testpersonen im Einsatz. Die Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und standardisierte Messverfahren zur Anwendung kommen, werden von einem interdisziplinären Team aus Soziologie, Ökonomie und Psychologie geleitet. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten so wertvolle Orientierung für ihre Kaufentscheidungen; Unternehmen profitieren von wichtigen Impulsen für ihr Qualitätsmanagement. Das DISQ arbeitet im Auftrag renommierter Print-Medien und TV-Sender – Auftragsstudien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum.

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