BIG BANG INNOVATION Award 2026

Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz)

Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Group)

Tijen Onaran (Global Digital Women)

Dr. Johanna Gollnhofer (Universität St. Gallen)

Thomas Mück (TÜV NORD Akademie)

Birte Gall (Erblotsen)

Özlem Doger-Herter (ask-a-woman.com)

Dietmar Nick (KYOCERA Document Solutions)

Ines Miller (P3 Group)

Dominik Märkl (OneStop Pro)

Arno Walter (V-Bank)

Dr. Jan Claas van Treeck (Hochschule Düsseldorf)

Charlotte Beck (Ecospeed)

Zum zweiten Mal in Folge verleihen das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und das DUP UNTERNEHMER-Magazin gemeinsam den BIG BANG INNOVATION Award. Die Auszeichnung wurde letztes Jahr von den beiden Initiatoren ins Leben gerufen, um herausragende Innovationsleistungen in der deutschen Wirtschaft gezielt und öffentlichkeitswirksam zu würdigen.Der Award prämiert Projekte verschiedenster Couleur, vom Start-up bis zum Konzern, die durch ihre Kreativität, ihre Wirkungskraft und ihre Zukunftsorientierung überzeugen. Denn wer die Zukunft aktiv gestaltet und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt, kann von erhöhter Sichtbarkeit und neuen Vernetzungsmöglichkeiten profitieren.In Berlin findet die feierliche Preisverleihung im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event, in der STATION statt (In diesem Jahr werden von der Jury 18 Projekte in elf Kategorien prämiert: von Health- und Technologie-Innovationen über Produkte und Prozesse bis hin zu Geschäftsmodellen und Tourismus-Programmen. Ausgezeichnet werden beispielsweise TÜV Nord für AI Assisted Auditing oder Johann Bunte für Johann Bunte RapidbrückeZudem vergibt die DUP-Redaktion dieses Jahr erstmals den von ihnen kuratierten Redaktionspreis an 35 Projekte in ebenfalls elf Kategorien. Prämiert werden unter anderem Größen wie Sebamed oder Strato, aber auch spezialisierte Nischenanbieter wie Greenflash (Energie-Innovation) oder ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik (Technologie-Innovation).Die Schirmherrin des Awards, Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz), betont dessen Strahlkraft: „Der BIG BANG INNOVATION Award rückt Deutschlands wichtige Ressource in den Fokus: Den Innovationsgeist seiner Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Preis zeichnet Leistungen aus, die Fortschritt sichern und als Vorbilder für ganze Branchen wirken. Das verdient eine angemessene Bühne.“Im Zeitraum Februar bis Juli 2026 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein digitales Bewerbungsportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Innovationskraft, Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad. Über die Auszeichnung entschied eine Jury aus 13 hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft:Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / DUP UNTERNEHMER