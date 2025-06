Schenken statt Vererben

Wer sich frühzeitig mit der eigenen Vermögensnachfolge befasst, kann durch gezielte Schenkungen nicht nur erhebliche Steuervorteile nutzen, sondern auch familiäre Spannungen vermeiden. Während viele Menschen ihr Vermögen erst mit dem Tod weitergeben, bietet die lebzeitige Übertragung zahlreiche rechtliche und finanzielle Vorteile.Die Erhöhung von Schenkung- und Erbschaftsteuern steht bei der Politik bereits auf der Agenda. Der Staat braucht Geld – viel Geld. Wer rechtzeitig handelt, kann sich noch die aktuellen Freibeträge sichern und steuerlich optimal gestalten.Ein wesentlicher Vorteil liegt im Steuersystem: Die Freibeträge für Schenkung und Erbschaft – etwa 400.000 Euro pro Kind – sind identisch, können bei Schenkungen jedoch alle zehn Jahre erneut in Anspruch genommen werden. Durch gestaffelte Übertragungen lässt sich so die Steuerlast gezielt minimieren oder ganz vermeiden.Bei einer Schenkung zu Lebzeiten behalten Sie mehr Einfluss: So lassen sich Immobilien beispielsweise mit einem Nießbrauchrecht übertragen – der Beschenkte wird Eigentümer, während Sie die Immobilie weiterhin bewohnen oder vermieten dürfen. Auch Rückforderungsrechte bei Scheidung oder Insolvenz lassen sich vertraglich regeln und erhöhen die Sicherheit.Unklare Erbregelungen führen häufig zu Familienstreitigkeiten. Wer zu Lebzeiten klare Entscheidungen trifft, schafft Verbindlichkeit und Frieden. Auch Partner oder enge Vertraute, die gesetzlich kaum berücksichtigt würden, können auf diesem Weg gezielt bedacht werden.Trotz aller Vorteile ist eine Schenkung kein Selbstläufer. Pflichtteilsergänzungsansprüche, sozialrechtliche Rückgriffe bei Pflegebedürftigkeit oder fehlerhafte vertragliche Regelungen bergen Risiken. Eine fundierte rechtliche Beratung ist daher unerlässlich.Wer frühzeitig schenkt, nutzt steuerliche Spielräume, schützt sein Umfeld und bleibt handlungsfähig. Die lebzeitige Vermögensübertragung ist ein zentrales Instrument moderner Nachlassplanung – vorausgesetzt, sie wird vorausschauend gestaltet.Eine besonders flexible und steueroptimierte Möglichkeit bieten Liechtensteiner Wealth-Policen. Sie verbinden Vermögensschutz mit internationaler Nachlassplanung. Ausführliche Informationen finden Sie im Buch „Erfolgsformel Vermögensschutz“ von Rolf Klein.Leseprobe und Bestellmöglichkeiten unter: www.erfolgsformel-vermoegensschutz.de