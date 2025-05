Neues Buch zum Vermögensschutz

Unsere Welt ist durch Inflation, ausufernden Staatsverschuldungen, geopolitischen Spannungen und riskanten politischen Strömungen geprägt. Hinzu kommen auf der persönlichen Ebene familiären Risiken, eine unklare Vermögensnachfolge mit den daraus möglichen Erbstreitigkeiten oder Scheidungsauseinandersetzungen, sowie eine nicht ausreichend diversifizierte und auf Vermögensschutz ausgerichtet Vermögensallokation.Dieses Buch bietet Ihnen fundierte und praxisnahe Antworten mit vielen Beispielen. Es gibt Ihnen einen Überblick der mannigfaltigen Möglichkeiten. Entdecken Sie die Erfolgsformel Vermögensschutz mit den Experten:– Dipl.-Betriebsw. und zertifizierter Finanzplaner– Stiftungsexperte, Rechtsanwalt und Steuerberater– Fachanwalt für Erbrecht und AGT-zertifizierter Testamentsvollstrecker– Steuerberater und Fachberater für internationales SteuerrechtErgänzt durch einen Gastbeitrag von, Herausgeber des „In Gold We Trust“ Report und Managing Partner der Incrementum AG in Liechtenstein.Die Szenarien, die Ihrem Vermögen drohen sind vielfältig. Strategien und Konzepte zum Vermögensschutz sollten umfassend und interdisziplinär betrachten werden. Schützen Sie Ihr Vermögen und werden Sie aktiv gegen die vielen Unwägbarkeiten unserer Welt im Umbruch.„Erfolgsformel Vermögensschutz“ ist das zweite Buch der Erfolgsformel-Trilogie. Im Mai 2025 wurde die aktuelle Auflage des Buchs „Erfolgsformel Liechtenstein“ veröffentlicht. Das dritte Buch „Erfolgsformel Ruhestandsplanung“ ist bereits in der Umsetzung.Weitere Informationen und Leseprobe unter www.erfolgsformel-vermoegensschutz.de