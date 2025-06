Kapitalertragsteuer vor der Reform

Rückkehr zur Besteuerung nach individuellem Einkommensteuersatz



Wer heute Dividenden oder Kursgewinne erhält, zahlt pauschal 25 % Kapitalertragsteuer. Geht es nach den Reformvorschlägen, sollen diese Einkünfte künftig wieder mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden – bei Besserverdienenden oft 42 % oder mehr.

Anhebung der Abgeltungsteuer auf 30 %



Ein Kompromissmodell, das die Steuerlast für Kapitalerträge erhöht, ohne die Abgeltungsteuer ganz abzuschaffen. Für den Staat wäre diese Variante einfacher umzusetzen – für Anleger dennoch spürbar schmerzlich.

Reform oder Streichung der Teilfreistellung bei Fonds



Aktuell sind 30 % der Erträge aus Aktienfonds und 15 % bei Mischfonds steuerfrei. Diese Regelungen könnten bald entfallen – mit klaren Auswirkungen auf die Netto-Rendite vieler Fondsanleger.

Keine Abgeltungsteuer oder Vorabpauschale anfällt

Erträge erst bei Auszahlung und unter bestimmten Bedingungen günstiger versteuert werden

Potenziell auch Vermögensschutz und Nachfolgeregelungen integriert werden können

Ihre bestehende Anlagestruktur überprüfen

Verträge mit potenziellem Vertrauensschutz (z. Lebensversicherungen) prüfen lassen

Optionen, wie Versicherungsmäntel prüfen

Den Finanzstandort (z. B. Liechtenstein) einbeziehen

Der finanzielle Druck auf den Staat wächst. Mit stark gestiegenen Zinsausgaben und wachsenden Sozialausgaben steht der Bundeshaushalt unter enormem Stress. Um die steigenden Lasten zu finanzieren, rückt ein Bereich besonders in den Fokus der Steuerpolitik: Kapitalerträge.Der Reformdruck steigt: Was plant die Politik?Die Diskussion um die Reform der Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) gewinnt spürbar an Dynamik. Drei Varianten sind derzeit in den politischen und steuerlichen Fachkreisen besonders relevant:Alle drei Reformoptionen führen zu einer spürbaren Mehrbelastung privater Kapitalanleger. Die potenzielle Folge: sinkende Nachsteuerrenditen, erschwerte Vermögensbildung – und weniger private Vorsorgefähigkeit.Eine mögliche Strategie zur Absicherung besteht darin, Investments über einen Versicherungsmantel zu strukturieren. Dabei handelt es sich um fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherungen, bei denen:Doch nicht jede Police lohnt sich. Kosten, Vertragslaufzeiten, geringe Anlageoptionen sowie der steuerliche Nutzen müssen sorgfältig geprüft werden und mit einem Bankdepot verglichen werden.Die Reform der Kapitalertragsteuer ist keine ferne Theorie mehr – sie wird konkret vorbereitet. Anleger sollten jetzt:Wer heute handelt, kann morgen sparen – und sich gegen politische Überraschungen absichern. Die politische Richtung ist klar – die Zeit zum Gestalten läuft.