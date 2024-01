Espressotassen für den guten Zweck

DINZLER unterstützt Stiftung Kinderklinik München Schwabing

Mit der Liebe zu Kaffee Gutes tun – das ist die grundlegende Idee hinter den besonderen DINZLER Espressotassen, die 2024 bereits in der sechsten Auflage erscheinen. Traditionell unterstützt die DINZLER Kaffeerösterei mit den Einnahmen der speziell designten Espressotassen eine soziale Einrichtung, die auch an der Gestaltung der Tasse maßgeblich beteiligt ist. Die Geschichte

hinter dem diesjährigen Motiv „Das Leben der Natur“: Es stammt aus der Feder einer 16-jährigen Dialyse-Patientin, die während der Wartezeit auf eine Spenderniere mit Kunst ihren Lebensmut behält.



„Die Gestaltung der Sonderedition ist eines meiner Herzensprojekte. Es ist schön zu

sehen, wie man Kaffeegenuss und soziales Engagement verbinden kann“, so Isolde

Richter, Aufsichtsrätin und Senior-Chefin DINZLER Kaffeerösterei AG.



Lebensmut auf der Leinwand

Ein Herz, das in eine Blume übergeht und mit zwei Nieren verbunden ist – dieses hoffnungsvolle Motiv ziert die sechste Sonderedition der DINZLER Espressotassen für den guten Zweck. „Das Leben der Natur“ nennt die Künstlerin* ihr Bild, das auch ihren größten Wunsch widerspiegelt: Irgendwann ein Medizinstudium zu absolvieren. Zum Zeitpunkt der Gestaltung war die langjährige Dialyse-Patientin des Nierenzentrums an der Kinderklinik München Schwabing 16 Jahre alt. Derzeit wartet sie auf eine Spenderniere.



Engagement für die Kleinsten

In Zusammenarbeit mit dem Klinikum Rechts der Isar und dem KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation bietet das Nierenzentrum der Kinderklinik in Schwabing zahlreiche Therapiemöglichkeiten für Kinder mit Nierenerkrankungen an. Seit kurzem gibt es dort ein besonderes Projekt: ein Elternhaus für Familien von schwerkranken Kindern. Dieses dürfen Familienmitglieder und Angehörige nutzen, um für die Dauer der Behandlung des Kindes in unmittelbarer Nähe zu sein, ohne täglich mehrere Kilometer Fahrtweg auf sich zu nehmen. Dieses Herzensprojekt wird von der DINZLER Kaffeerösterei durch den Erlös der besonderen Tassen mit 5.000 € unterstützt.