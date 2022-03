Eine starke Partnerschaft – Skibergsteigerin Johanna Hiemer und DINZLER Kaffeerösterei

Voll durchstarten will die 27-jährige Skibergsteigerin Johanna Hiemer aus Österreich. Auf der Durchreise zwischen ihrer Heimat Österreich und ihrem Wohnort im Allgäu hat sich über die Jahre ein Besuch in der DINZLER Kaffeerösterei etabliert. Daraus entstand eine Partnerschaft, die sich durch gegenseitige Wertschätzung sowie Sinn für qualitätvollen Genuss auszeichnet. Zudem verbinden Johanna Hiemer und DINZLER die Berge, die beeindruckend das DINZLER Panorama bereichern und für die Skibergsteigerin viele Herausforderungen bereithalten.



Mit der Partnerschaft in Form eines Sponsorings unterstützt die DINZLER Kaffeerösterei Johanna Hiemer bei ihrer sportlichen Karriere. Als Athletin im Österreichischen Nationalteam pendelt sie im Winter zwischen Training, Wettkampf und Familie.



“Alles unter einen Hut zu bekommen, ist es definitiv eine Herausforderung. Eine köstliche Tasse Kaffee oder ein kräftiger Espresso von DINZLER hilft mir, immer kurz durchzuatmen und Energie zu tanken”, Johanna Hiemer.



Die Weltcup-Athletin befindet sich bereits mitten in den Vorbereitungen für die Olympiapremiere der Skibergsteiger 2026 in Mailand/Cortina. Die aktuellen Wettkampfergebnisse sind dafür vielversprechend: Österreichische Sprint-Meisterin beim Jennerstier sowie Vize-Meisterin in der Disziplin “Individual”.



“Als oberbayerische Kaffeerösterei sind natürlich auch wir Bergsport-begeistert. Wir freuen uns, eine ambitionierte Skibergsteigerin bei ihrer Karriere unterstützen zu können und sind gespannt auf die kommenden Wettkämpfe”, Katrin Richter, Vorstand DINZLER Kaffeerösterei.