DINZLER x FC Bayern München Kaffee & Espresso

Der FC Bayern München ist verbunden mit dem Erfolg, wie München mit den Alpen und wie DINZLER mit Kaffeegenuss. Die Leidenschaft, das Beste zu geben und über sich hinauszuwachsen, beschreibt den gemeinsamen Anspruch der bayerischen Traditionsmarke FC Bayern München und der DINZLER Kaffeerösterei.Seit Oktober 2022 agiert DINZLER als offizieller Kaffeepartner und Gold-Partner des FC Bayern München Basketball. Zusätzlich ist die DINZLER Kaffeerösterei nun exklusiver Lizenzpartner des FC Bayern München im Bereich Kaffee. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden zwei exklusive Kaffee-Sondereditionen: der DINZLER x FC Bayern München Kaffee sowie der DINZLER x FC Bayern München Espresso. Die beiden meisterlichen Mischungen sind ab 10. Februar 2023 in den offiziellen Online-Shops des FC Bayern München und der DINZLER Kaffeerösterei erhältlich und ab dem 11. Februar 2023 auch stationär in allen FC Bayern Shops sowie röstfrisch bei der DINZLER Kaffeerösterei am Irschenberg.DINZLER x FC Bayern München KaffeeDer Rohkaffee für diese Mischung stammt aus Afrika, Südamerika und Indien. Für eine besonders hohe Kaffeequalität bezieht die DINZLER Kaffeerösterei ausschließlich Rohkaffee, der sorgfältig von Hand geerntet wurde. Nach gemeinsamen Verkostungen entstand eine ausbalancierte, harmonische Kaffeemischung mit vollem Körper und schokoladigen Noten. Der einzigartige Geschmack verspricht einen meisterlichen Start in den Tag – an der Säbener Straße und an den Frühstückstischen der Fans.DINZLER x FC Bayern München EspressoAuch Espressotrinker können ab sofort die exklusive Sonderedition genießen: Für den DINZLER x FC Bayern München Espresso wurden feine Arabica-Bohnen aus Südamerika ergänzt durch hochwertige Robusta-Bohnen aus Indien in der DINZLER Kaffeerösterei im schonenden Langzeit-Trommelröstverfahren veredelt. Das Ergebnis ist ein cremig-samtiger Espresso, der als echter Allrounder eine breite Fangemeinde begeistert.