Die Legion GmbH inszeniert zum dritten Mal das Sommerfest für cellcentric

Zum dritten Mal in Folge richtete die Eventagentur Legion GmbH das Sommerfest des führenden Brennstoffzellenherstellers cellcentric aus. In diesem Jahr erhielten rund 500 Gäste in einem imposant umgestalteten Hangar bei Kirchheim/Teck spannende Einblicke und zukunftsweisende Innovationen.



Die Location verwandelte sich dank der kreativen Expertise von Legion in eine Eventlocation der Extraklasse. Ein Höhepunkt des Abends war die Plenumsdiskussionen, bei denen führende Branchenexperten über die Zukunft der Mobilität und Brennstoffzellentechnologie diskutierten. Große Aufmerksamkeit erregte der Vortrag von Microsoft Key Note Speaker Uwe Falkenberg, der den Anwesenden faszinierende Impulse zum Thema Digitalisierung und Innovation vermittelte.



Unbestrittenes Highlight war die Präsentation des neuen GenH2 Trucks, der den Gästen exklusiv vorgestellt wurde. Der Brennstoffzellen-Lkw symbolisiert den nächsten großen Schritt in der nachhaltigen Mobilität und der Dekarbonisierung des Langstrecken-Schwerlastverkehrs. Die Gäste hatten die Gelegenheit, den Truck aus nächster Nähe zu betrachten und sich ein Bild von der bahnbrechenden Technologie zu machen, an der die Mitarbeiter von cellcentric täglich mit höchstem Engagement arbeiten. Spannende Einblicke bot dabei während einer Podiumsdiskussion das Logistikunternehmen Wiedmann & Winz, dass aktuell einen von 5 GenH2 Trucks aus dem Initial Customer Trial von Daimler Truck auf Herz und Nieren testet.



Für zusätzlichen Enthusiasmus sorgte eine Liveschaltung zu den Kollegen nach Kanada. Hier kam es – inzwischen eine Tradition – zu einem unterhaltsamen Wettbewerb um kreative Inputs während der Übertragung.



Die Legion GmbH war für die komplette Konzeption, Planung und Durchführung des Events verantwortlich. Ein besonderer Dank gilt unseren Ansprechpartnern bei cellcentric, die erneut auf unsere Agentur vertraut haben und mit uns gemeinsam einen großartigen Job gemacht haben.

