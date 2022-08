Zehn neue DIAMIR-Reisen

In Vorbereitung auf die neue Reisesaison erweitern die Dresdner Reiseexperten derzeit ihr Portfolio und arbeiten mit Hochdruck am. Immer im Blick haben sie dabei die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen sowie die Branchentrends.Die neu konzipierten Reisen sind teilweise die ersten und einzigen dieser Art im deutschsprachigen Raum – und nur bei DIAMIR buchbar. Sie sind echte „Handmade-Touren“ und von den DIAMIR-Experten selbst getestet und eigens erprobt. In den mit viel Liebe zusammengestellten Reiseverläufen steckt viel Herzblut und die „Seele von DIAMIR“.Die neuen Touren führen sowohl zu altbewährten als auch zu eher. Fast vergessene Naturparadiese können in Uganda entdeckt werden. Am ekstatischen Treiben auf traditionellen Festen in Westpapua können all diejenigen teilnehmen, die gern einen Schritt aus ihrer Komfortzone wagen. Im Südkaukasus geht es auf drei Etappen durch die Balkanstaaten Aserbaidschan, Georgien und Armenien – inkl. der Enklave Nachitschewan.Der Öffnung Saudi-Arabiens für den Tourismus sahen die Reiseexperten mit Freude entgegen.sind „weiße Flecken“ auf der Landkarte und diese sind heutzutage rar. Nun kann das Königreich mit DIAMIR sogar auf drei Mietwagenreisen erkundet werden.Selbstbieten den Kennern neue Möglichkeiten. So ermöglicht DIAMIR nun einen abgefahrenen Roadtrip durch Namibia, und Thailand kann in aller Ruhe mit einem traditionellen Longtail-Boot erkundet werden. Selbst in Nepal gibt es noch Trekkingabenteuer in völliger Abgeschiedenheit, die Ruhesuchende mit dem DIAMIR-Nepalexperten Martin Schramm völlig autark erleben können.Aber auchhaben abseits der Touristenströme noch viel Geheimtipp-Potential wie bspw. die historischen Wanderrouten des Paulus-Weges in der Türkei oder die verwunschenen Berge in Albanien und Montenegro.Weitere Informationen zu den zehn DIAMIR-Produktneuheiten: