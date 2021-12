Weihnachtsaktion bei DIAMIR Erlebnisreisen: Original Dresdner Christstollen zu jeder Reisebuchung

Für die Bäckerei Raddatz war es ein Schock, als Mitte November feststand, dass der Dresdner Striezelmarkt auch in diesem Jahr ausfallen würde. Tausende, liebevoll gebackene Christstollen stapeln sich nun in den Lagerhallen der Bäckerei und warten auf Abnehmer – zumal das Backwerk nach Originalrezeptur nicht bis zum nächsten Jahr gelagert werden kann. Eine weitere Herausforderung, welche die aktuelle Krise mit sich bringt.



Original Dresdner Striezel gehen auf Reisen



Mit dem Agieren im Krisenmodus kennt sich auch der Reiseveranstalter DIAMIR Erlebnisreisen aus. Organisierten die Reiseexperten mit Sitz in Dresden im Herbst noch zahlreiche Reisen u.a. nach Pakistan, Peru, Tansania und Namibia, steht mit der Omikron-Variante des Coronavirus bereits eine neue Herausforderung vor der Tür. Die Mitarbeiter der Afrikaabteilung sind aktuell besonders gefordert, beantworten jedoch weiterhin motiviert Kundenfragen und finden, wie so oft in den vergangenen Monaten, immer eine Lösung.



Auch wenn es in diesen Tagen in den Büros des Reiseveranstalters etwas hektischer zugeht, so sind sich die Mitarbeiter doch sicher, dass auch 2022 zahlreiche Touren durchgeführt werden können und sich weitere Länder für den Tourismus öffnen. „Der umsatzstrake Herbst hat uns gezeigt, dass die Reiselust definitiv wiedergeweckt wurde! 2022 ist das Jahr, in dem wir mit unseren Kunden gemeinsam die Welt wiederentdecken wollen!“, erklärt Michél Pretzsch aus dem Marketing.



Das aktuell starke Buchungsvolumen möchte DIAMIR nutzen, um das Stollenlager der Traditionsbäckerei abzubauen. Im Rahmen einer Adventsaktion gibt es für jede Buchung zwischen dem 01.12. und 24.12.2021 einen Original Dresdner Christstollen dazu. Reisebüros, welche Reisegäste an DIAMIR vermitteln, erhalten ebenfalls ein Exemplar pro Buchung. „Jetzt liegt es an unseren Reisenden, der Bäckerei Raddatz das Lager leer zu buchen!“, so Pretzsch weiter, dessen nächste Tour nach Indonesien für Juni bereits fest gebucht ist.

