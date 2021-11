Reisen ist möglich: Vom Dschungel Ugandas in den Blätterwald der Druckerei

Kürzlich war DIAMIR-Marketingleiter Michél Pretzsch auf Tour in Uganda. Afrika war für den begnadeten Asienreisenden Neuland: eine gewisse Flexibilität bei der Wahl des Reiseziels ist aktuell jedoch von Vorteil und sein anfänglicher Respekt vor Reisen auf dem Kontinent wich schnell purer Begeisterung. Vor Ort erlebte er nicht nur atemberaubende Begegnungen mit Berggorillas und Schimpansen, sondern begegnete auch dankbaren Tourguides, Hotelbesitzern und Fahrern, für welche diese Tour teilweise die erste bezahlte Beschäftigung seit Beginn der Pandemie war.Viele im Tourismus Beschäftigte in den Zielländern leben derzeit wieder von der Subsistenzwirtschaft oder versuchen sich als Tagelöhner, da die enorm wichtige Verdienstmöglichkeit Tourismus weggebrochen ist. Auch Nationalparks spüren einen immer stärkeren Druck auf die Schutzgebiete (Wilderei, illegaler Holzeinschlag, Landraub), der durch wegfallende Einnahmen entsteht. So können z.B. Ranger teilweise nicht mehr bezahlt werden.Diese Botschaft möchten wir als Dresdner Reiseveranstalter in die Welt tragen und drucken deshalb nach längerer Pause erstmals wieder einen Reisekatalog. Auf 256 Seiten präsentieren wir eine Auswahl unserer beliebtesten Erlebnisreisen weltweit. Der Druck erfolgt in der Druckerei Vetters GmbH & Co. KG in Radeburg, die Auslieferung und der Versand sind für den 04.11.2021 eingetaktet.Allein im Oktober entsandten unsere Spezialisten zahlreiche Reisegäste in Länder wie Namibia, Peru, Usbekistan und Uganda. Buchungen erhalten wir derzeit sehr kurzfristig und lassen, selbst mit teils nur einwöchigem Vorlauf, wieder verstärkt Reiseträume wahrwerden. Noch bestehende Einreisehürden wie geforderte PCR-Tests sind mittlerweile relativ einfach zu überwinden: in Dresden verlangt der günstigste Anbieter nur noch 39 Euro pro Test - zu Anfang der Pandemie schlugen diese mit bis zu 180 Euro zu Buche.Wer sich selbst gern ein Bild von aktuellen Reisezielen machen möchte, der findet auf der 2. Digitalen Reisemesse zahlreiche Vorträge.Informationen zu aktuellen Abreisen von DIAMIR, das gesamte Reiseportfolio und die Möglichkeit zur Katalogbestellung finden Sie auf www.diamir.de