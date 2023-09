Neue DIAMIR-Reise ins Kongobecken

Republik Kongo: Tracking der Westlichen Flachlandgorillas im Nouabale-Ndoki-Nationalpark (UNESCO-Weltnaturerbe)

Demokratische Republik Kongo: Bonobo-Tracking (bekannt als Zwergschimpansen)

Zentralafrikanische Republik: Tierbeobachtung an der Dzanga Bai im Dzanga-Sangha- Nationalpark (UNESCO-Weltnaturerbe)

Kamerun: Tierbeobachtungen im Lobeke-Nationalpark

Seit Ende September hat DIAMIR Erlebnisreisen erstmals eine Reise ins Kongobecken entlang des Kongo-Flusses im Programm. Auf dem dann neu gebauten, kleinen und komfortablen Schiff „RV Ducret“ können die DIAMIR-Reisende ab Juli 2024 als eine der ersten Gruppen das Kongobecken erleben. Auf der 17-tägigen Pilotreise vom 16.07. bis 31.07.2024 begleitet DIAMIR-Geschäftsführer und erfahrener Afrikakenner Jörg Ehrlich die Gruppe. Mit OM SYSTEM-Leihgeräten im Gepäck wird er eine teilnehmende Fotogruppe auch fotografisch unterstützen.Es ist ein Paukenschlag, der plötzlich die Rahmenbedingungen für eine lang ersehnte Reiseregion schafft: das Kongobecken im immergrünen Dschungel im Herzen Afrikas! Im Juni 2024 wird das Flussschiff „RV Ducret“ fertiggestellt sein. Dann können Reisende mit DIAMIR Erlebnisreisen die völlig neue Route auf dem Kongo- und dem Sangha-Fluss erleben. Besonders spannend wird es für die Safari-Liebhaber unter den Reisegästen. Wer schon mehrfach die Savannen und Steppen des südlichen und östlichen Afrikas besucht hat, wer Löwen, Leoparden und Giraffen ausgiebig beobachtet hat, den zieht es zu den Gorillas, zu den Schimpansen und dann natürlich auch zu den Flachlandgorillas und Waldelefanten in Zentralafrika.Auf dieser Flussexpedition erleben die Reisenden mehrere herausragende Nationalparks auf einer Reise durch vier Länder:Fast täglich führen Ausflüge mit dem Beiboot in den Dschungel oder zu kleinen Dörfern. Ein Besuch bei den Ba‘ Aka-Pygmäen und eine Stadtrundfahrt in Brazzaville runden die Reise ab.Ob die Flachlandgorillas, die verspielten Bonobos oder doch die Waldelefanten der Dzanga Bai den Reisegästen am meisten am Herzen liegen – eines ist sicher: Eine solche Dichte an Tierbeobachtungen wie auf dieser exklusiven Flusskreuzfahrt-Expedition werden sie nirgendwo sonst finden.Auf der 17-tägigen Tour reisen die maximal 28 Teilnehmer auf einem renovierten Luxusschiff mit nur 14 Kabinen in privater Atmosphäre durch den Dschungel. Auf dem für diesen Termin exklusiv von DIAMIR gecharterten Schiff gibt es Vorträge über die Flora und Fauna des Kongobeckens, eine offene Bar lädt zu Gin & Tonic oder einem passenden Wein ein, fundierte Vorträge über Fotografie und Tierbeobachtung werden angeboten. Ein Teil der Reisegäste kann sich einer Fotogruppe anschließen, die unter der Leitung des OM SYSTEM-Ambassador und DIAMIR-Geschäftsführer Jörg Ehrlich gezielt auf Fotopirsch gehen. Dabei werden Flachlandgorillas und Waldelefanten in beeindruckenden, noch nie gesehenen Posen zu sehen und gekonnt zu fotografieren sein. Bei den abendlichen Bildbesprechungen auf dem gemütlichen Schiff können die Fotofreunde die Ergebnisse besprechen.Die Schiffsexpedition ins Kongobecken wird von einer sehr erfahrenen Crew erstklassiger Naturführern begleitet, die über ein breites Wissen über Flora, Fauna und die Menschen vor Ort verfügen. Die Pilotreise im Juli 2024 wird von DIAMIR-Geschäftsführer und OM SYSTEM-Ambassador Jörg Ehrlich begleitet.so DIAMIR-Geschäftsführer Jörg Ehrlich zur neuen, exklusiven DIAMIR-Reise ins Kongobecken.16.07. bis 31.07.2024