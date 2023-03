Mit DIAMIR auf vier FAMtrips

bietet DIAMIR Erlebnisreisen zusammen mit Tourism Jordan und Royal Jordanian Airlines einen FAMtrip nach Jordanien an. Hier können sich 11 Expedienten für die Beratung dieses beliebten Reiseziels fit machen. Auf der Reise erleben die Reisebüro-Mitarbeitenden alle Höhepunkte des Königreichs Jordanien und übernachten in komfortablen Unterkünften. Von Amman und Jerash geht es zum Toten Meer, über Madaba zum Mount Nebo, nach Petra und schließlich zum Wadi Rum. Begleitet wird die Gruppe von der DIAMIR-Produktmanagerin Julia Daraspe-Koité.Alle Infos sowie die Anmeldemöglichkeit zum Jordanien-FAMtrip: www.diamir.org/famtrip-jordanien Zusätzlich wird es vomeinen DIAMIR-FAMtripeinen FAMtripsowieeinen weiteren FAMtripgeben.Weitere Informationen folgen in Kürze: www.diamir.org/leistungen/fam-trips