Mit DIAMIR auf FAMtrip nach Namibia

Die Arbeitsgemeinschaft Südliches & Östliches Afrika, kurz ASA, kehrt mit ihrem erfolgreichen Konzept ASA goes Africa zurück. Ca. 40 afrikaaffine Expedienten können im Rahmen von vier FAMtrips die Länder Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe bereisen. Dort übernehmen die ASA-Veranstalter die Organisation für jeweils eine fünftägige Erkundungstour. Am 5. Juni treffen sich alle Gruppen zu einem Get-Together in Victoria Falls.Mit der neuen Fluggesellschaft Eurowings Discover geht esauf einen DIAMIR-FAMtrip in das. Neben den magischen Naturerlebnissen stehen die Unterkünfte im Vordergrund. Die Expedienten erwarten authentische Camps und Lodges, die das DIAMIR-Portfolio bereits bereichern und von den DIAMIR-Gästen stets das Prädikat exzellent erhalten. Um den Reisebüropartnern dann noch das nötige Hintergrundwissen zu vermitteln, treffen sich alle Gruppen am Ende in Victoria Falls zum Get-Together und verschiedenen Schulungen.DIAMIR Erlebnisreisen bietet mit seinem umfangreichen Programm von 22 Kleingruppenreisen, 21 Mietwagenreisen sowie neun Individualreisen und Bausteinen ein breites Spektrum für das Reiseland Namibia. Mit 23 Jahren Erfahrung im Namibia-Geschäft, ausgefallenen Ideen und den besten Vor-Ort-Kontakten ist DIAMIR ein starker Partner für Reisen in das Südliche Afrika.