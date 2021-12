Gutschein-Rückzahlungen i.H.v. 700.000, - € und 1000 Dresdner Christstollen versendet

DIAMIR Erlebnisreisen nutzt die letzten Tage des Jahres, um intensiv „Danke“ zu sagen. In einer groß angelegten Aktion lässt der Reiseveranstalter zahlreichen Kunden eine persönliche und wahrscheinlich unerwartete Nachricht zukommen. Es handelt sich um Reisende, die im Zuge der Corona-Pandemie für abgesagte Touren, anstelle einer Rückzahlung, einen staatlich abgesicherten Gutschein akzeptierten. Diese Guthaben zahlt DIAMIR zum Jahresende komplett aus!



Rund 700.000, - € überweist der Spezialist bis Silvester zurück auf Kundenkonten. „Wir haben uns entschlossen, proaktiv diesen Schritt zu gehen, um unseren wichtigsten Gläubigern nach rund zwei Jahren im Pandemiemodus ihr gebundenes Kapital freizugeben.“, erklärt Jörg Ehrlich, Geschäftsführer von DIAMIR. „Wir verbinden diesen Schritt mit einer unendlichen Dankbarkeit, denn ohne die Unterstützung unserer Reisegäste wären die letzten Monate definitiv nicht so gut bewältigt worden.“, so Ehrlich weiter.



Positive Geschäftsprognose trotz der Pandemie



Jetzt, im Dezember 2021, die Auszahlung der Guthaben zu vollziehen, darf auch als Zeichen gewertet werden, dass DIAMIR sich den coronabedingten Herausforderungen gestellt hat und trotz der Pandemie erfolgreich am touristischen Markt agiert. Vor allem der sehr reiserfahrene Kundenstamm von DIAMIR hat 2021 für wieder steigende Buchungszahlen gesorgt. Zusätzlich freuen sich die Dresdner über zahlreiche Neukunden aller Altersklassen.



Neben Tansania, Namibia und Uganda, welche sich im Jahr 2021 als die beliebtesten DIAMIR-Ziele etablierten, verzeichneten auch exotischere Länder wie Mauretanien oder Saudi-Arabien sowie europäische Trenddestinationen wie Albanien und Finnland erhöhte Buchungsvolumina.



DIAMIR-Adventsaktion: Über 1000 Stollen gingen bereits auf Reisen



Pünktlich zum dritten Advent versendete DIAMIR nun eine Informations- und Dankeskarte an rund 800 Kunden mit bestehenden Corona-Guthaben. Dabei handelt es sich um rund ein Drittel, der ursprünglich ausgegeben Gutscheine. Die große Mehrheit hatte sich in den letzten Monaten bereits zu einer Neubuchung entschieden. Größere Guthaben erhalten zusätzlich zur Auszahlung als kleine Aufmerksamkeit einen Original Dresdner Christstollen. Gemeinsam mit der aktuell laufenden Adventsaktion – zu jeder Buchung bis 24.12.2021 legt DIAMIR jeweils einen Striezelmarkt-Stollen für Kunden als auch Reisebüros obendrauf – versendeten die Sachsen damit bereits über 1000 Stollen im DACH-Markt.

