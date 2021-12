Die beliebte Digitale Reisemesse geht am 06.03.22 in die nächste Runde

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen der Digitalen Reisemesse im Frühjahr und Herbst 2021 ist das Interesse der Zuschauer an Online-Reisevorträgen weiterhin ungebrochen. Durch die Corona-bedingte Absage vieler traditioneller Reisemessen ist das Format beliebter denn je und wird mit der 3. Digitalen Reisemesse am 06.03.2022 fortgesetzt.Teilnehmenden Veranstaltern wird die Möglichkeit geboten, sich mit eigenen Live-Vorträgen dem gemeinsamen Kundenkreis zu präsentieren, um die Reichweiten zu erhöhen und dabei von gegenseitigen Synergien zu profitieren. Beiprofitieren sie vonauf das gewählte Beteiligungspaket. Interessierte Veranstalter können sich an info@digitale-reisemesse.de wenden.Der Urlaub kann kommen. Mehr als 50 Reisevorträge über alle Kontinente verteilt - an nur einem Tag - zeigen wohin. So können Reisebegeisterte ganz bequem vom Sofa aus Reiseinspirationen sammeln und mit den Experten in direkten Austausch treten.Die Digitale Reisemesse ist ein Gemeinschaftsprojekt von mehr als 20 Touristikspezialisten aus Deutschland.Ziel ist es, Urlaubsbegeisterten eine größtmögliche Bandbreite an unterschiedlichen Reisemöglichkeiten zu präsentieren. Alle Teilnehmer eint vor allem eines: Sie sind allesamt Marktführer im jeweiligen Reisesegment.Unter den Partnern der jüngsten Veranstaltung im November 2021 fanden sich Veranstaltergrößen wie DIAMIR Erlebnisreisen, erlebe, Golfreisen weltweit, Troll Touristik, Africa Safari Experts, America Unlimited, afrika Tours, fintouring, Lernidee Erlebnisreisen, African Special Tours, asia event, TARUK International, France écotours, Leguan Reisen, Miller Reisen und Olimar.Organisator des Gemeinschaftsprojektes ist der Reiseveranstalter DIAMIR Erlebnisreisen mit der Marketingtochter 7o7 Marketing GmbH.