Die Freiheit des Reisens: Onlinefestival findet statt!

Am Sonntag, 06.03.2022, geht es in über 40 Reisevorträgen um die Welt

Wir sind alle erschrocken und sprachlos über die Geschehnisse in der Ukraine. Unter den gegebenen Umständen ist es nicht einfach, ungetrübte Vorfreude und Reiselust zu entfachen. So haben wir die Durchführung der 3. Digitalen Reisemesse scharf diskutiert.



Betrachten wir es aus diesem Blickwinkel: dieser Krieg ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern auf die gesamte westliche Welt und unsere Werte. Dazu gehört auch die Reisefreiheit, als deren Vorreiter wir uns sehen.



Unsere Reisen sind stets auch ein Beitrag zu Völkerverständigung, interkulturellem Austausch und damit letztlich auch für den Erhalt des Weltfriedens. Jeder westliche Tourist, der auf angemessene Art und Weise Länder mit anderen Werten und Standards besucht, ist auch ein Botschafter westlicher Werte und Ideale und trägt mit seiner Reise dazu bei, diese Werte weltweit zu verbreiten und zu etablieren.



Jetzt erst recht! Am Sonntag, 06.03.2022, erkunden wir wieder die Welt vom Sofa aus. Eine kostenfreie Anmeldung für ca. 40 spannende neue Vorträge ist noch möglich.