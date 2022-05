Die 12 besten Ziele für den Sommer 2022

Wenn der Sommerurlaub genehmigt ist, aber zum Urlaubsglück nur noch die passende Reise fehlt, kann DIAMIR Erlebnisreisen helfen. Das Team des Dresdner Erlebnisreiseveranstalters hat für noch unentschlossene Reisegäste seine Buchungssysteme durchforstet, alle Einreisebedingungen geprüft, die Weltkarte beäugt und sich mit allen Kolleginnen und Kollegen beraten.Dem "Bimmeln" der Gamelan-Musik in saftig grünen Reisfeldern lauschen, weiße Segel der Dhau-Schiffe am Horizont entlangziehen sehen, einem gegen hohle Palmen trommelnden Meeresbiologe ins warme Wasser folgen, in den verschiedensten Rot- und Orangetönen leuchtenden Sandstein bewundern, kritisch die eigenen Softdrinks im Zweiliterbecher in der Mittelkonsole des Mietwagens beäugen, beobachten wie sich Jaguar und Wasserschwein Guten Tag sagen, einen Wanderpfad aus Hängebrücken an einer Steilwand in schwindelerregender Höhe erklimmen, in einem Land Tiergeräusche erraten, dessen Fläche zu 20 % unter Schutz steht, im Schnellzug von einer Wüstenmetropole in die nächste rasen, die einstige Macht der Sonnenkönige nach spüren, schwitzenden, bärtigen Männern mit scharfen Äxten und grobkarierten Hemden beim Holzhacken Gesellschaft leisten oder die Äquatorüberschreitung wagen…… alles ist möglich und bei mindestens einem der zwölf Ziele zu erleben.