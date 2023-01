Der DIAMIR-Blick in die Zukunft

Abstandsregeln und die Gefahr sich im Urlaub in Isolation begeben zu müssen, führten beim Dresdner Reiseveranstalter DIAMIR Erlebnisreisen 2021 und 2022 zu einer verstärkten Nachfrage nach Privat- und Individualreisen. Doch bereits das zweite Quartal 2022 zeigte: Die Gruppenreise ist zurück! Viele Reisende sehnen sich nach sozialen Kontakten und genießen das gemeinsame Erleben ferner Länder und anderer Kulturen. Allerdings beobachtet DIAMIR auch, dass Gruppen mit überschaubaren Maximalteilnehmerzahlen bevorzugt werden. Konkret stehen Reisen, bei denen höchstens zehn Personen gemeinsam reisen, im Fokus. Und insbesondere bei Safaris- und Tierbeobachtungen geht die Tendenz zur besonders „kleinen Kleingruppe“ mit sechs bis acht Personen.Vielen Reisenden geht es im Jahr 2023 nicht mehr nur um schiere Destinationen – vielmehr verfolgen sie bei ihren Reiseplänen Geschichten, Stories oder Themen. So lässt sich beobachten, dass Reisende, die nach Uganda zu den Menschenaffen reisten, im Folgejahr die Orang-Utans in Indonesien als Reisegrund erkoren. Auf ikonischen Wanderungen wie dem Trek ins Everest-Basecamp in Nepal folgt bei der nächsten Tour der Inka-Trail in Peru und Projekte wie die „Seven Volcanoes“ werden angegangen. 2022 brachte DIAMIR auch Reisende auf die Molukken, die auf den Spuren des Naturforschers Alfred R. Wallace sein dortiges Forschungsgebiet erkundeten. Und auch Darwins Spuren auf Galapagos in Ecuador sind ein beliebter Aufhänger für eine Südamerikareise.Vergangenes Jahr hat DIAMIR Erlebnisreisen die Indonesien-Reise zu „Orang-Utans, Drachen und Vulkanen“ www.diamir.de/IDOODV ) aufgrund örtlicher Begebenheiten und zur Entspannung des Reiseverlaufs kurzerhand um einige Tage verlängert – obwohl bei der Reiseberatung wiederholt gelobt wurde, dass eine zweiwöchige Reise sehr gut mit der Urlaubsplanung in den Betrieben vereinbar sei. Offenbar gilt dieses Argument nicht mehr für alle, denn nachdem die DIAMIR-Tour nun mit 17 statt 14 Tagen angesetzt ist, wird sie nicht nur verstärkt gebucht, sondern oft noch individuell um einen Badeaufenthalt auf Bali verlängert. Und auch sonst wünschen sich die DIAMIR-Reisegäste verstärkt eine längere Dauer der Reisen. Bereits jetzt ist die Hälfte der DIAMIR-Reisen länger als 15 Tage.Warum sich jedes Mal an einem neuen Reiseziel versuchen, wenn die Reise ins Land X so tief in Erinnerung hängt? Die Rückkehr an vertraute Orte und die Erkundung neuer Regionen in bereits bereisten Reisezielen ist in den letzten Monaten verstärkt zu beobachten, weshalb DIAMIR den Ausbau von Touren für Wiederholer weiterhin konsequent verfolgt – beispielsweise in Namibia, Tansania oder Nepal. Selbst nach Reisen in Ziele wie Papua-Neuguinea bekam der Veranstalter Feedback wie: „Es wäre schön, noch weitere Regionen dieses atemberaubenden Landes zu erkunden.“ Genau aus diesem Grund geht es mit DIAMIR im Juli auf eine Erkundungstour auf die Inseln New Britain und Bougainville in Papua-Neuguinea www.diamir.de/PNGBOU ), um den Grundstein für eine Wiederholerreise zu legen.Durch die Pandemie erkundeten Reisende seit 2021 verstärkt Destinationen, die sie vielleicht vorher nicht gewählt hätten. So erfreute sich 2021 bei den DIAMIR-Reisegästen das Wüstenland Mauretanien großer Beliebtheit ( www.diamir.de/MRTINT ) und 2022 stand die Insel Sokotra in Jemen ( www.diamir.de/JEMSON ) im Fokus. Für das Reisen in Destinationen abseits der großen Touristenströme bietet der Dresdner Erlebnisreiseveranstalter die Produktlinie DIAMIR-Sonderreisen an. Hier finden Abenteurer und diejenigen, die es werden wollen, Reisen in besondere Länder wie Burkina Faso, Bangladesch oder Angola.