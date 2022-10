DIAMIR-Globetrottertage 2022: Reisefestival in Dresden

Endlich holt DIAMIR Erlebnisreisen wieder die Welt nach Dresden. Das beliebte Reisefestival DIAMIR-Globetrottertage findet am 04. und 05. November 2022 jeweils von 10 bis 19 Uhr, erstmalig im Globetrotter Erlebnisstore – inmitten der Dresdner Innenstatt – statt. „Jetzt sind die DIAMIR Globetrotter-Tage dort angekommen, wo man sie nicht nur stets vermutet hat, sondern sie auch hingehören!“, so Rainer Jäpel, Filialleiter Globetrotter Dresden. Der Dresdner Reiseveranstalter DIAMIR Erlebnisreisen und Globetrotter Ausrüstung laden unter dem Motto „Es ist Zeit, die Koffer zu packen. DIAMIR sagt wohin, Globetrotter weiß womit“ alle Reiseenthusiasten herzlich ein.„Nach zwei Jahren Pause endlich wieder gelebte Reiselust live erleben, über neue Reiseziele fachsimpeln, gemeinsam von der Ferne träumen und das nächste Reiseabenteuer planen – das sind die DIAMIR-Globetrottertage.“, so Jörg Ehrlich, Geschäftsführer von DIAMIR Erlebnisreisen.Auf vier verschiedenen Leinwänden, eingebettet über vier Etagen im Globetrotter Store, werden an beiden Tagen etwapräsentiert. Die rund 45-minütigen Vorträge zu Reisezielen in aller Welt reichen von. Die thematische Vielfalt ist groß – von Klassikern wie Namibia, Kanada, Chile und Nepal bis zu ausgefallenen Zielen wie Albanien, Bhutan, Mosambik und Südsee ist alles dabei. Bei diesem umfangreichen und vielseitigen Programm können sich die Besucher vom Fernweh anstecken lassen und Inspiration für die Planung der nächsten Traumreise holen. Über 40 Referenten haben wieder herrliche Bilder, Abenteuer und Erlebnisse im Gepäck! Nach jedem Vortrag stehen die Referenten sowie fachkundige DIAMIR-Mitarbeiter für individuelle Fragen und Beratung rund ums Reisen zur Verfügung. Fürgibt es in diesem Jahr themenspezifische Vorträge im „Raum Izmir“ im 3. OG. Der Eintritt und die Teilnahme an den Vorträgen sind kostenfrei.Die Türkei (Türkiye) präsentiert sich als exklusives Partnerland des Events. In 5 verschiedenen Vorträgen begeistern die Türkeiexperten dabei vor allem für die spannenden Facetten als Aktivreiseziel, abseits von Hektik und Touristenströmen. Ausführliche Beratung erfahren Besucher am originellen Türkiye-Stand im 3. OG bei türkischem Kaffee und Gebäck.Eröffnet werden die DIAMIR-Globetrottertage mit dem exklusiven Abendvortrag „Türkisches Mosaik – Eine Reise vom Ararat an die Lykische Küste“ am Donnerstag, 03.11.2022 um 19.30 Uhr im 1. OG des Globetrotter Stores. Fulya Durgut von der Türkischen Botschaft und DIAMIR-Türkeiexperte Stefan Hilger stellen die Aktivreisemöglichkeiten des Landes in atemberaubenden Bildern vor. Dazu werden türkische Kostproben und Leckerbissen serviert.Gemeinsam mit dem Veranstaltungspartner Globetrotter wird den Besuchern eine lebendige Kombination zum Thema Reisen und Outdoor-Ausstattung geboten. Der Globetrotter Store ist der führende Reise- und Outdoorausrüster in Dresden. Auf 4 Etagen warten in der Erlebnisfiliale 35.000 Ausrüstungsartikel darauf entdeckt zu werden. Ein umfassender Vor-Ort-Service in Form von Testcenter, Werkstatt, Ausrüstungsverleih und Impfberatung runden das Angebot ab.Im Obergeschoss wird die bunte Reisemesse der DIAMIR-Globetrottertage zu finden sein.Überdarunter Airlines, Fremdenverkehrsämter und Vor-Ort-Partner aus aller Welt sowie die kompetenten DIAMIR-Reiseexperten informieren an Beratungs- und Informationsständen über, beantworten Fragen und stehen den Besuchern bei der Reiseplanung mit Rat und Tat zur Seite. Ob Kultur- und Naturrundreisen, Safaris, Trekkingtouren, Foto-, Familien- oder Expeditionsreisen – für jeden ist etwas dabei.Besonderes Highlight der DIAMIR-Globetrottertage sind die. Neben dem Eröffnungsvortrag am Donnerstag, den 03.11.2022, zurgibt es am Freitag, den 04.11.2022, einmit MDR-BIWAK Moderator Thorsten Kutschke und Hobby-Fotograf Stephan Messner sowie am Samstag, den 05.11.2022, einen Vortrag zu denmit DIAMIR-Geschäftsführer Jörg Ehrlich zu erleben.Tickets für je 14 EUR können an der Kasse im Globetrotter Erlebnisstore Dresden oder online unter www.globetrottertage.de/abendveranstaltungen erworben werden. Das Beste: Pro Ticket gibt es einen Einkaufsgutschein für den Globetrotter Store im Wert von 10 EUR dazu.wird traditionell auf den DIAMIR-Globetrottertagen vorgestellt. Interessenten können diesen direkt vor Ort mitnehmen oder kostenlos im Internet unter www.diamir.de/kataloge bestellen.