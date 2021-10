Einkommensschutz für die Belegschaft: Clevere Lösungen mit der DG Gruppe!

Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir, wie schnell sich das Leben ändern kann. Ob Unfall, Krankheit oder Verletzung – generell haben Arbeitgeber immer das Risiko, dass Mitarbeiter längere Zeit nicht arbeitsfähig sind. Auf der anderen Seite trifft eine Berufsunfähigkeit auch Arbeitnehmer hart. Arbeitgeber können hier, durch die Einrichtung eines betrieblichen Versorgungswerkes, für mehr Sicherheit sorgen.



Betriebliche Absicherung für Mitarbeiter und Arbeitgeber attraktiv



Sicherheit im Beruf und beim Einkommen spielen für Arbeitnehmer nach wie vor eine übergeordnete Rolle. Denn Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse, das Vertrauen und damit Zufriedenheit im Unternehmen schafft. Und zufriedene Mitarbeiter wirken sich nachhaltig positiv auf den Unternehmenserfolg aus.



Arbeitgeber haben hier verschiedene Möglichkeiten, ihren Mitarbeitern Sicherheit zu geben. Eine davon sind betriebliche Sozialleistungen für den Fall einer Berufsunfähigkeit. Von ihr ist etwa jeder vierte Arbeitnehmer im Laufe seines Berufslebens betroffen. Ohne eine entsprechende Absicherung sind finanzielle Einbußen für Betroffene oftmals die Folge.



Eine betriebliche Absicherung ist aber auch für Arbeitgeber interessant. Schließlich können sie sich durch betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen als attraktiven Arbeitgeber präsentieren. Das ist besonders im Hinblick auf den Fachkräftemangel wertvoll.



Erhalten Sie Unterstützung von den Experten der DG-Gruppe



In den kommenden Jahren wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen. Beim Kampf um die besten Talente werden Unternehmen deshalb neue Anreize schaffen, um qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und auch halten zu können. Betriebliche Versorgungswerke zur Einkommenssicherung und Altersvorsorge bieten dafür hervorragende Möglichkeiten. Die Investition in diesen Schutz für die Belegschaft ist dabei zu 100 % betriebsausgabenabzugsfähig!



Weil die korrekte Umsetzung ein gewisses Know-how erfordert, sollten Sie bei der Einrichtung eines betrieblichen Versorgungswerks zur Einkommenssicherung professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. Die Experten der DG-Gruppe stehen Ihnen hier mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten diese ein individuelles Konzept, in dem die von Ihnen gewünschten Versorgungsbausteine maßgeschneidert werden. Geben Sie Ihren Mitarbeitern kostengünstig Sicherheit für deren wertvollstes Gut – die Arbeitskraft!



Haben Sie Fragen? Die DG-Gruppe liefert Antworten!



Auf Ihre Anfrage freut sich Frau Helena Wachtler unter der Mailadresse: helena.wachtler@dg-gruppe.eu

