Vorsätze für 2023: Gesund bleiben und aufs Geld achten

Gleiche Prozedur wie letztes Jahr? – „Gleiche Prozedur wie jedes Jahr, James“, heißt es so schön im Silvester-Klassiker. Das ist auch in diesem Jahr das Motto beim wichtigsten Wert der Deutschen: mit großem Abstand steht Gesundheit an erster Stelle. Wahrscheinlich das meist gefragteste Gut, wenn man sich im Bekanntenkreis umhört. Gerade durch die Corona-Pandemie ist es noch weiter in den Vordergrund gerückt.An zweiter Stelle gesellt sich in diesem Jahr das Thema Finanzen an die Seite der Gesundheit. Über 50 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen finanzielle Sicherheit 2023 besonders wichtig ist. Sicher eine Reaktion auf die steigenden Preise und die hohe Inflation. Überraschend dabei ist, dass beruflicher Erfolg mit 5,4 Prozent auf dem letzten Platz landet. Mehr Wert legen die Teilnehmenden auf menschliche Nähe: Der Wunsch nach einer glücklichen Partnerschaft (38 Prozent) sowie einem guten Familienverhältnis (36 Prozent) ist erstrebenswerter als die Karriere.Etwas ratlos sagen knapp 42 Prozent, dass sie sich keine Vorsätze für dieses Jahr vorgenommen haben. Der Rest liegt voll im Trend: Denn auch hier hat Gesundheit die Nase vorn. 25 Prozent der Befragten möchten ihre mentalen Ressourcen stärken. Jeder und jede Dritte will sich gesünder ernähren und Sport treiben – besonders bei den 30-39-Jährigen ist das gefragt. Endlich sind in diesem Jahr die Fitnessstudios wieder voll und die Kühlschränke hoffentlich auch – vorzugsweise mit viel Obst und Gemüse. Vor allem junge Menschen (18-29-Jährigen) nehmen sich zudem vor, Rücklagen zu bilden. Bei der Möglichkeit einer Mehrfachantwort geben rund 29 Prozent an, dass sie mehr Geld sparen möchten als bisher.Am Versicherungsschutz zu sparen, ist jedenfalls keine gute Idee. Es lohnt sich allerdings, bestehende Verträge zu prüfen. Wer jetzt Nägel mit Köpfen gemacht hat und mit dem Partner oder der Partnerin fest zusammengezogen ist, kann Kosten reduzieren. Dann braucht man zum Beispiel keine zwei Hausratverträge mehr und kann in den Partnertarif wechseln. Auch in anderen Versicherungssparten lohnt sich ein Blick in die Unterlagen. Wer hier Unterstützung wünscht, kann sich etwa bei der DEVK unverbindlich beraten lassen.Weitere Informationen finden Sie unter www.devk.de Eine Geschäftsstelle in Ihrer Nähe finden Sie hier: Berater in Ihrer Nähe finden - DEVK