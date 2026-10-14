Neue Rechtsschutzversicherung der DEVK: Individueller Schutz durch flexible Module

Ob im Straßenverkehr, bei Verträgen oder im Internet: Rechtliche Risiken sind Teil des Alltags und gewinnen weiter an Bedeutung. Dabei unterscheiden sich die Bedürfnisse von Familien, Studierenden, Vermieterinnen und Vermietern sowie Menschen im Ruhestand oft deutlich. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach individuellen Versicherungslösungen. Mit ihrem neuen modularen Rechtsschutztarif greift die DEVK diese Entwicklung auf und gestaltet zeitgemäßen Rechtsschutz.
Olaf Nohren, Vorstand der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG: „Mit dem neuen Tarif schaffen wir durch frei kombinierbare Module mehr Wahlfreiheit und Transparenz. Unsere Kundinnen und Kunden können selbst entscheiden, welche Leistungen sie benötigen und welche nicht. So entsteht eine Rechtsschutzversicherung, die sich flexibel an unterschiedliche Lebenssituationen anpassen lässt.“
Modulare Rechtsschutzversicherung statt festes Leistungspaket
Die neue Rechtsschutzversicherung der DEVK folgt einem Baukastenprinzip. Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer können sich ihren Schutz passgenau zusammenstellen und zahlen nur für die Leistungen, die sie tatsächlich benötigen.
Zu den flexibel wählbaren Bausteinen gehören beispielsweise Wohn-Rechtsschutz, Vermieter-Rechtsschutz, Cyber-Rechtsschutz sowie ein Erweiterter Straf-Rechtsschutz.
Wenn der Studienplatz zum Streitfall wird
Zu den wichtigsten Leistungsverbesserungen zählt die Absicherung von Studienplatzklagen im Premium-Schutz. Die DEVK übernimmt künftig die Kosten für Eil- und Hauptverfahren nach einer Wartezeit von drei Jahren. Gerade bei stark nachgefragten Studiengängen kann der Weg zum Wunschstudium mit rechtlichen Fragen verbunden sein. Mit dem neuen Leistungsbaustein erweitert die DEVK ihre Rechtsschutzversicherung um einen Bereich, der für viele Familien und junge Menschen zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Schutz bei digitalen Risiken
Ob gehackte Social-Media-Konten, Identitätsmissbrauch, Cybermobbing oder die Verbreitung rufschädigender Inhalte: Digitale Konflikte gehören für viele Menschen inzwischen zum Alltag. Auch Falschinformationen oder manipulierte Inhalte, die im Netz über Personen verbreitet werden, können erhebliche Folgen haben. Deshalb kann der Cyber-Rechtsschutz künftig flexibel als eigener Baustein hinzugewählt werden. Dieser kombiniert rechtliche Unterstützung mit praktischen Hilfsangeboten. Dazu gehören unter anderem Leistungen zum Schutz der digitalen Identität, die Unterstützung bei der Entfernung rufschädigender Inhalte sowie psychologische telefonische Hilfe bei Cybermobbing oder Cybergrooming.
Noch mehr Unterstützung im Alltag
Darüber hinaus unterstützt der neue Rechtsschutztarif der DEVK bei vielen rechtlichen Fragestellungen des Alltags – von der Planung des Ruhestands über Erbschaftsangelegenheiten bis hin zur nebenberuflichen Selbstständigkeit.
Mit „Mobilität Basis Clever“ berücksichtigt die DEVK zudem veränderte Mobilitätsgewohnheiten. Das Einstiegs-Produkt bietet rechtlichen Schutz für Menschen, die im Alltag vorzugsweise mit dem Fahrrad, E-Bike, öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs sind. Das kann beispielsweise nach einem Fahrradunfall oder bei Streitigkeiten über Schadenersatzansprüche nach einem Verkehrsunfall relevant werden.
Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick
- modularer Rechtsschutz nach dem Baukastenprinzip
- Cyber-Rechtsschutz und Erweiterter Straf-Rechtsschutz als flexibel wählbare Bausteine
- Wohn-Rechtsschutz individuell ergänzbar
- Absicherung von Studienplatzklagen im Premium-Schutz