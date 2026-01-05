Kontakt
DEVK startet mit neuer Spitze und Ressortstruktur ins Jahr 2026

Michael Knaup hat zum 1. Januar 2026 planmäßig den Vorstandsvorsitz der DEVK Versicherungen von Gottfried Rüßmann übernommen. Nach einer einjährigen Übergangsphase ist der Generationenwechsel nun abgeschlossen. Mit einer klaren Ressortstruktur stellt sich die DEVK zukunftsorientiert auf.

„Mit der neuen Vorstandsaufstellung sind wir gut auf die Zukunft vorbereitet“, betont Michael Knaup zu Beginn seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender. Er ergänzt: „Die klare Ressortstruktur schafft eindeutige Verantwortlichkeiten und verkürzt Entscheidungswege. So können wir schneller auf Marktveränderungen reagieren, regulatorische Anforderungen effizient erfüllen und die digitale Transformation weiter konsequent vorantreiben.“

Die DEVK wird künftig über fünf Vorstandsressorts geführt:
  • Steuerung: Michael Knaup (52)
  • Kunde: Dr. Michael Zons (50)
  • Mensch: Dietmar Scheel (61)
  • Finanzen: Annette Hetzenegger (60)
  • Arbeitsplatz: Manuela Moog (55)
Rückversicherung stärkt den Konzern

Die Rückversicherung als eigenständiger Bereich mit internationaler Ausrichtung bildet zusätzlich ein Ressort in der Verantwortung von Dr. Fabian Pütz (34). Knaup: „Die Rückversicherung macht ein Viertel unserer Beitragseinnahmen aus und ist seit Jahren ein Wachstumstreiber für den Konzern. Deshalb ist es konsequent, die Rückversicherung noch stärker in den strategischen Fokus zu rücken.“

Kundinnen, Kunden und Mitglieder im Mittelpunkt

In der Erstversicherung stehen die Kundinnen, Kunden und Mitglieder im Mittelpunkt – dafür sorgt das Ressort Kunde. Unter der Leitung von Dr. Michael Zons werden alle Prozesse rund um Produktgestaltung, Kundenservice und Regulierung in Komposit und Leben zusammengeführt. Zons verantwortet seit Frühjahr 2025 die Bereiche Sach-HUK Schaden und Betrieb sowie bereits seit 2022 die Lebensversicherung.

Menschen als Schlüssel zum Erfolg

Damit die Kundschaft bestmöglich betreut wird, braucht es engagierte Menschen im Innen- und Außendienst der DEVK. Das Ressort Mensch unter der Leitung von Dietmar Scheel steht genau für diese Aufgabe. Er steuert alle Vertriebseinheiten, das Marketing sowie die Personalthemen. Seine Zuständigkeiten bleiben nach dem Vorstandswechsel unverändert.

Moderner Arbeitsplatz und digitale Stärke

Ein moderner Arbeitsplatz ist die Grundlage, damit sich Mitarbeitende im Unternehmen voll einbringen können. Dafür gibt es das Ressort Arbeitsplatz, das Manuela Moog seit November 2025 verantwortet. Die IT-Expertin leitet die Bereiche Informationsverarbeitung und Telekommunikation, Qualitätsmanagement und Zentraler Service. So schafft die DEVK die Basis für effiziente Prozesse und zeitgemäße Arbeitsbedingungen.

Finanzielle Resilienz sichern

Um die wirtschaftliche Stabilität der DEVK zu gewährleisten, spielt das Ressort Finanzen eine zentrale Rolle. Annette Hetzenegger leitet diesen Bereich und verantwortet die Kapitalanlage des Konzerns, deren Volumen im Geschäftsjahr 2024 rund 23,4 Mrd. Euro betrug. Zu ihrem Bereich gehören neben Immobilienanlagen außerdem Financial Risk Controlling, Informationssicherheit und Datenschutz sowie seit November 2025 Rechnungswesen und Steuern.

Steuerung beim Vorstandsvorsitz

Als Vorstandsvorsitzender verantwortet Michael Knaup das Ressort Steuerung. Dies umfasst die Kernthemen Strategie, Unternehmenscontrolling, Compliance, Projektportfolio, Betriebsorganisation sowie Risikomanagement. Damit setzt Knaup auf klare Aufgabenverteilung und ein starkes Vorstandsteam, das alle wesentlichen Bereiche bündelt und gemeinsam Entscheidungen trifft.

Erfahrung trifft Neugier

Knaup kennt die DEVK seit seiner Jugend: Seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann absolvierte er Mitte der 1990er Jahre beim Kölner Unternehmen, später folgte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Köln. Seit 2015 ist er Mitglied des Vorstands. „Meine über 30-jährige Erfahrung bei der DEVK sowie meine Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen haben mir ein starkes Fundament und ein gutes Netzwerk geschaffen“, sagt Knaup. Neugier und Offenheit für Veränderungen bleiben für ihn der Schlüssel – gerade in Zeiten hoher Veränderungsgeschwindigkeit.

Seit 140 Jahren für Menschen da

Von Menschen für Menschen – das sind die Wurzeln der DEVK, die im Verkehrsmarkt liegen. Gegründet wurde sie von Eisenbahnern für Eisenbahner, mit dem Ziel, ihre Familien im Sterbefall abzusichern. Diese Idee prägt die DEVK bis heute: Sie sichert Menschen in allen Lebenslagen ab und begleitet sie bei Veränderungen, sei es zum Berufsstart, beim Immobilienkauf oder beim Eintritt in den Ruhestand. Michael Knaup hebt hervor: „Wir sind für Menschen da – in allen Lebenslagen. Darauf können sich unsere Kundinnen, Kunden und Mitglieder auch in Zukunft verlassen. Und in diesem Jahr können wir stolz verkünden, dass wir dies bereits seit 140 Jahren tun.“

