Ab sofort können sich Medienschaffende aus ganz Deutschland mit Arbeiten aus dem vergangenen Jahr für den DRK Medienpreis 2024 bewerben. Die Auszeichnung würdigt engagierte journalistische Arbeiten, die sich mit den Grundsätzen der Internatio nalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung beschäftigen und Menschen zeigen, die sich für andere einsetzen. Einsendeschluss für Beiträge ist der 30. April 2024.Für den Preis können Arbeiten eingesendet werden, die im Jahr 2023 in deutschen Medien veröffentlicht wurden. Die Beiträge können Menschen zeigen, die sich für andere einsetzen. Sie können aber auch Phänomene des Zusammenlebens auf herausragende Weise in den Mittelpunkt stellen. Ausgezeichnet werden Beiträge in den Kategorien Text, Audio, Video und Social Media von ein er unabhängigen Jury aus Bremer Medienexpert:innen. Der DRK Medienpreis ist mit einem Preisgeld von insgesamt 12.000 Euro dotiert. Die renommierte Auszeichnung wird vom DRK Kreisverband Bremen e. V. (DRK Bremen) ausgeschrieben.„Im letzten Jahr wurden über 300 Beiträge für den DRK Medienpreis eingereicht“, weiß Sylvia Schuchardt, Leitung Presse, Kommunikation und Marketing beim DRK Bremen . „Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr sogar noch mehr Bewerbu ngen erhalten werden“, so die Pressesprecherin. Die Entscheidung über die besten Beiträge in den vier Kategorien fällt die Jury im Frühsommer. Die feierliche Preisverleihung im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft ist für den August terminiert. Die Preistr äger:innen werden dort unter anderem von Schirmherrin Antje Grotheer , Präsident in der Bremischen Bürgerschaft, sowie von Repräsentanten des Roten Kreuzes beglückwünscht.Das Rote Kreuz ist eine weltbekannte Hilfs - und Wohlfahrtsorganisation. Es handelt nach den Grundsätzen Menschlichkeit, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Neutralität und Universalität. Die Ausschreibung und Verleihung des DRK Medienpreises wird durch Spenden und Sponsoren ermöglicht. „Wir freuen wir uns sehr, dass die Bremer Sponsoren AOK Bremen/Bremerhaven, DIAKO Bremen, Sparkasse Bremen und Atlantic Grand Hotel den DRK-Medienpreis unterstützen. Denn ohne diese Förderung wäre der DRK Medienpreis nicht realisierbar “, betont Marketingleiterin Schuchardt.Weitere Informationen zum DRK Medienpreis, wie d ie offizielle Ausschreibung samt ausführlicher Informationen zu den Einreichbedingungen sowie die Statuten gibt esunter: www.drk-medienpreis.de Das Deutsche Rote Kreuz rettet Menschen, hilft in Notlagen, bietet Menschen eine Gemeinschaft, steht den Armen und Bedürftigen bei und wacht über das humanitäre Völkerrecht – in Deutschland und in der ganzen Welt. Weitere Informationen zum DRK Kreisverband Bremen e. V. und seinen vielfältigen Tätigkeitsfelderngibt es unter: www.drk-bremen.de . Weitere Informationen zum Bundesverband gibt es unter www.drk.de