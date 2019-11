DRK-Medienpreis 2020: Jetzt bewerben!

Phänomene des Lebens und des Zusammenlebens von Menschen in unserer Gesellschaft stehen dabei im Mittelpunkt. Sieben Begriffe umschreiben die Grundsätze des DRK: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Universalität.Die journalistischen Arbeiten sollen sich auf einzelne dieser Begriffe beziehen.Die Preise in den drei Sparten Print, Hörfunk und Fernsehen sind mit insgesamtdotiert. Hinzu kommt das Preisgeld in Höhe von 3.300 Euro für den Sonderpreis „Soziale Medien“.Organisiert wird der Preis vom DRK-Kreisverband Bremen. Die Arbeiten werden von einer vom DRK unabhängigen Jury gesichtet, der renommierte Journalisten angehören. Schirmherr ist der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff.Der DRK-Medienpreis 2020 wird unterstützt von der AOK und dem DIAKO Bremen. Den Sonderpreis stiftet „team neusta“.Interessierte Journalistinnen und Journalisten können sich mit ihren Arbeiten direkt beim DRK-Kreisverband Bremen bewerben.Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, fünf Kopien aller Unterlagen einzureichen. Pro Einsender kann nur eine Arbeit berücksichtigt werden.Kontakt:Deutsches Rotes KreuzKreisverband Bremen e.V.Werner GeorgiWachmannstraße 928209 BremenTel: 0173/6080959E-Mail: medienpreis@drk-bremen.de