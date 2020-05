DRK-Medienpreis 2020: Gewinner in vier Kategorien stehen fest!

Die Gewinner des DRK-Medienpreises für das Jahr 2020 stehen fest. Aus den 253 Einsendungen wählte die unabhängige Jury Beiträge aus, die aktuelle sozialpolitische Themen beleuchten und zeigen Menschen, die sich in unvorhergesehenen Lebenssituationen befinden.Für ihre herausragenden Arbeiten erhalten folgende Journalistinnen und Journalisten den DRK-Medienpreis 2020:steckt ein Elfjähriger zwei Säuglinge mit Masern an. Der Junge war nicht geimpft. Rekonstruktion eines tödlichen Versäumnisses.DIE ZEIT, Dossier, 25.04.2019Ein Wehrmachtssoldat im italienischen Widerstand / Rudolf Jacobs desertierte im Sommer 1944 und schloss sich den Partisanen an. Im November leitete er einen Angriff auf Mussolinis Brigaden und kam dabei ums Leben.Radio Bremen Zwei, 07.09.2019Rettungsaktion vor dem Hintergrund der verschärften italienischen Gesetze / Aufnahmen aus dem Sommer 2018 / 21 Tage auf See …NDR, Panorama – die Reporter, 23.07.2019Der Psychologie-Podcast / Folge: Überleben / Diagnose Lymphkrebs / Reaktionen auf den Befund, das Leben mit der Krankheit / Auswirkungen auf die Arbeit, auf die Partnerschaft und die Psyche …BR, Puls, ab 03.12.2019Die Preisträger und ihre Arbeiten sollen- soweit es die Corona-Maßnahmen zulassen - im Rahmen eines Festaktes dem Publikum ausführlich vorgestellt.Im Beisein vonund demwerden die Preise übergeben. Durch den Abend führt wieder, bekannt als Moderatorin des täglichen TV-Magazins „buten un binnen“ (Radio Bremen).Zum 14. Mal würdigt das Deutsche Rote Kreuz mit dem DRK-Medienpreis journalistische Arbeiten, die sich mit den Grundsätzen des Roten Kreuzes beschäftigen. Die Preise in den drei Sparten Print, Hörfunk und Fernsehen sind mit insgesamtdotiert. Hinzu kommt das Preisgeld in Höhe von 3.300 Euro für den Sonderpreis „Soziale Medien“.Organisiert wird der Preis vom. Die Arbeiten werden von einer vom DRK unabhängigen Jury gesichtet, der renommierte Journalisten angehören. Schirmherr ist der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff.In einem mehrstufigen Auswahlverfahren verständigte sich die Jury aus 253 qualitativ hochwertigen Einsendungen auf die diesjährigen Preisträger. Die achtköpfige Jury aus Journalisten aller Sparten war sich einig: „Die ausgezeichneten Arbeiten überzeugen durch ihre hohe gesellschaftliche Relevanz, ihre Eindringlichkeit der Perspektiven und Qualität der Darstellung. Die Wirkung der Beiträge auf das gesellschaftliche Bewusstsein machen sie zu verdienten Gewinnern des DRK-Medienpreises 2020“, so Jury Mitglied Dr. Klaus Sondergeld.