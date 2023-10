Europäisches Maistreffen in diesem Jahr online

Das European Maize Meeting (EMM) 2023 wurde nach letztjährigem Präsenztreffen in diesem Jahr wieder online vollzogen. Bei der 51. Zusammenkunft von Beratern und Wissenschaftlern standen Fragen des Anbaus und der Verwertung von Silomais im Vordergrund, während Körnermais eine eher untergeordnete Rolle spielt. Auch das Deutsche Maiskomitee e.V. (DMK) hat an dem europäischen Treffen teilgenommen.



Das EMM blickt auf eine lange Tradition zurück. 1973 verabredeten sich erstmals Maisanbauverbände aus verschiedenen Ländern zu einem gemeinsamen Wissensaustausch über die seinerzeit noch junge Kultur in Mitteleuropa. Dieses Jahr wurde u.a. über die sehr heterogene Ernte in Europa und die CO2-Einsparmöglichkeiten im Maisanbau diskutiert. Die Runde war sich einig, dass ein wesentlicher Hebel zur CO2-Reduzierung die Verwendung von mineralischem Stickstoff darstellt. Studien aus Dänemark haben gezeigt, dass die Kombination aus dem Anbau von Zwischenfrüchten, Bewässerung und Nitrifikationsinhibitoren den bereits geringen CO2-Fußabdruck im Maisanbau möglicherweise weiter senken kann.