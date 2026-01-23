Hobby Horse- und Seepferdchen-Ferien
Aktivreisen für Kinder und Familien in Jugendherbergen
Ob sportlich, kreativ, naturnah oder spielerisch lernorientiert: Die Freizeiten ermöglichen Kindern ab sechs Jahren eigene Stärken zu entdecken, Neues auszuprobieren und Erfolgserlebnisse zu haben. Begleitet von qualifizierten Betreuer*innen erleben die Teilnehmenden Ferien in einer unterstützenden Gemeinschaft, in der Entwicklung wichtiger ist als Perfektion.
Trendsport oder sicher Schwimmen lernen
In der Jugendherberge Windeck-Rosbach feiern die „Pferien mit dem Hobby Horse“ Premiere. Kinder von acht bis 12 Jahren erleben eine phantasievolle und bewegungsreiche Ferienwoche rund um den aus Finnland stammenden Trendsport – mit selbst gebastelten Steckenpferden, Training, Spielen und viel Gemeinschaft. In der Jugendherberge Brüggen steht bei „Seepferdchen voraus“ das sichere Schwimmen im Mittelpunkt: Unter Anleitung erfahrener DLRG-Trainer*innen lernen Kinder spielerisch schwimmen oder absolvieren das BronzeSchwimmabzeichen. Weitere Ferienprogramme, bei denen Kinder und Jugendliche spielerisch Englisch lernen, sportlich aktiv sind oder die Natur entdecken, stehen ebenfalls zur Auswahl.
Ergänzend zu den Kinder- und Jugendfreizeiten bieten die Jugendherbergen im Rheinland auch Familienreisen, die gemeinsame Zeit bewusst in den Mittelpunkt stellen. Die Angebote in den Ferien sowie kompakte Wochenendvarianten ermöglichen Bewegung, Naturerlebnisse und gemeinsames Aktivsein – ohne Organisationsstress, dafür mit viel Raum für Begegnung, Entspannung und verbindende Erlebnisse. Weitere Informationen zu den Ferienfreizeiten 2026 sowie zu den Familienangeboten der Jugendherbergen im Rheinland unter: www.jh-ferien.de