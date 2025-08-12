Kontakt
Neue Website und eigene App für das DEN

Frischer Look, klarer Kurs

Das Deutsche Energieberater-Netzwerk e.V. (DEN) geht mit einem starken digitalen Auftritt in die Zukunft – und zeigt ab sofort noch klarer, wofür es steht: Für Unabhängigkeit und Qualität in der Energieberatung, für das Bemühen um eine praxisnahe Gebäudewende und für ein starkes Miteinander im Verein. „Mit dem Relaunch der Homepage können wir die Anliegen unserer Mitglieder noch besser vertreten und Ihnen mit hochwertigen Plattformen, einer intuitiven Webseite und einer eigenen App entgegenkommen.“ so Jutta Betz, Vorstand des DEN.

Das DEN zeigt, wofür es steht

Der Relaunch geht mit einem ganz neuen Design einher: Logo, Farben und Struktur wurden überarbeitet – für das DEN selbst, für seine wissenschaftliche Abteilung GRE und auch für die DEN-Akademie. Alles gehört jetzt zusammen, wirkt wie aus einem Guss, unterstreicht, dass das der Verband auch als wissenschaftlicher wie politischer Akteur in der energiepolitischen Debatte auftritt. Passend dazu strukturiert die neue Webseite das Wirken und Wissen des Netzwerkes deutlich und klar. So finden sich in der neu geschaffenen Mediathek alle Stellungnahmen, Fachartikel, Publikationen und Pressemitteilungen auf einen Klick. Auch die wissenschaftliche Abteilung GRE hat eine eigene Webpräsenz bekommen. Ganz einfach lässt sich nun nachvollziehen, in welchen Projekten die GRE engagiert ist, welche Erkenntnisse sie bereits gewonnen hat und zu gewinnen sucht. Zentrale Herausforderungen der Branche werden verständlich und gut zugänglich aufbereitet – vom fehlenden Berufsbild über die Notwendigkeit einer evidenzbasierten Fördersystematik bis hin zu einem stärkeren Fokus auf europäische Entwicklungen. Prominent platziert ist auch das DEN-eigene Projekt zum Monitoring von Gebäudedaten. Mitglieder können hier die Ergebnisse ihrer Beratungen anonymisiert mit dem Netzwerk teilen und so einen Nachlass mit Blick auf ihren Beitrag erwirken. Die wissenschaftliche Abteilung des DEN wertet diesen Datenschatz gerade aus, wird die gewonnenen Erkenntnisse auch über seine neue Plattform veröffentlichen.

Mehr Service, weniger Klicks

Mit der neuen Webseite wird vieles für die Mitglieder komfortabler, übersichtlicher und schöner. Denn auch hinter den Kulissen wurde gründlich aufgeräumt. „Uns war es wichtig, dass unsere Mitglieder sich intuitiv und effizient im internen Bereich bewegen können.“, erklärt Betz. Mit einem Passwort und einem Klick in die neue strukturierte interne Plattform ist das nun möglich. Mitglieder können sich hier über ein Forum vernetzen, fachlich austauschen und gezielt Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Region aufnehmen. Auch die Anmeldung zu Veranstaltungen der DEN-Akademie, zu Mitgliedersprechstunden oder dem Nachwuchsstammtisch wird über jenen Bereich organisiert. Zusätzlich stellt der Verband hier praktische Ressourcen zur Verfügung – von Checklisten und Arbeitsvorlagen über wertvolle Kontakte zu qualifizierten Expert/innen bis hin zu wichtigen Informationen über Fördermittelgeber oder Gesetzesänderungen. Die Mitglieder haben darüber hinaus die Möglichkeit, Rabatte auf Versicherungen, Softwarelösungen oder die Listung bei der DENA geltend zu machen. Informationen dazu finden sich in dem beschriebenen, neu aufgestellten internen Bereich.

„DEN-App“ für die Hosentasche

Damit dieser den Energieberatenden auch im Alltag, auf der Baustelle oder in der U-Bahn, zur Verfügung steht, hat das Netzwerk keine Kosten und Mühen gescheut und eine eigene App entwickelt. Die „DEN-App“ lässt sich über alle gängigen Portale herunterladen und ermöglicht einen mobilen Austausch. Mitglieder können sich mit ihr noch besser vernetzen, die Vorteile des Netzwerkes effektiver nutzen. „Ich freue mich sehr, dass unsere Mitglieder künftig noch besser informiert werden, dass sie über die App einfacher miteinander kommunizieren können und unsere Positionen als Berufsverband klarer dargestellt werden“, so Betz abschließend.

Die App lässt sich leicht finden: DEN-App (Android) und DEN e.V. (iOS)

Hier kommen Sie zur neuen Webseite: https://deutsches-energieberater-netzwerk.de/

Deutsches Energieberater-Netzwerk (DEN) e.V.

Das Deutsche Energieberater-Netzwerk (DEN) e.V. ist ein Zusammenschluss über 1.200 Ingenieur/innen, Architekt/innen und Techniker/innen. Alle Mitglieder verbindet das gemeinsame Arbeitsgebiet der Beratungs- und Planungsleistungen zur effizienten Energienutzung und Einsatz von erneuerbaren Energien im Gebäudebestand, der Wohnungswirtschaft, Gewerbe und Industrie sowie für Kommunen. Ihre Beratung erbringen sie neutral und unabhängig.

