Neue Folge "Das aktuelle Energiestudio"

Viele Menschen sind aktuell verunsichert von den neuen Anforderungen an Heizen in Zukunft, sprich den neuen Anforderungen nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Vor allem die Frage nach einem adäquaten und vor allem GEG-konformen Ersatz platziert einen Menge Fragezeichen in den Köpfen von Endverbraucher*innen und Planende. Prof. Dr.-Ing. Volker Quaschning ist Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin und wirft mit uns einen Blick zu den verschiedenen Erfüllungsoptionen zu "65% erneuerbare Energien" und den Herausforderungen der Wärmeplanung. Dabei kommen wir natürlich nicht um die Themen:. Nach dieser Folge bleiben keine Fragen offen!Wünsche an podcast@den-ev.de