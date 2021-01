DEN-Akademie weitet Seminarprogramm deutlich aus

Die DEN-Akademie startet ins neue Jahr mit einer deutlichen Ausweitung ihres Seminarangebots. Dazu gehören auch vermehrt kostenfreie Vorträge und Seminare, welche nicht nur Mitgliedern des Deutschen Energieberater-Netzwerks DEN e.V. offenstehen, sondern auch nicht dort organisierten Fachkolleginnen und -kollegen. „Mit diesem attraktiven und umfangreichen Programm zu Themen wie Energieeffizienz, Richtlinien und Fördermittel antworten wir einerseits auf die aktuellen energie- und klimapolitischen Herausforderungen. Andererseits laden wir Energieberaterinnen und Energieberater ein, sich für unser Netzwerk zu interessieren und sich ihm vielleicht sogar anzuschließen“, erläutert der DEN-Vorsitzende Dipl.-Ing. Hermann Dannecker.Insbesondere aufgrund der aktuellen Lage seien Live-Online-Seminare als weiterer Bereich der DEN-Akademie ins Schulungsprogramm aufgenommen worden, erklärt Akademie-Leiterin Dipl.-Päd. Pamela Faber: „Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 zurück, in dem unsere Angebote ein ausgesprochen positives Feedback von Seiten der Teilnehmer/innen erfahren haben. Im neuen Jahr 2021 feiern wir das 15jährige Bestehen unserer DEN-Akademie, und dies eben mit einem umfangreichen und vielfältigen Programm.“ Dazu gehören Schulungen wie das Basis- und Vertiefungsmodul für Energieberatungen im Bereich Wohngebäude ( https://www.deutsches-energieberaternetzwerk.de/lehrgang-energieberatung-wg/ ) sowie zukünftig Ausbildungslehrgänge für die Energieberatung Nichtwohngebäude.Die DEN-Akademie könne eine sehr positive Jahresbilanz 2020 ziehen, sagt Pamela Faber. Trotz der außergewöhnlichen Situation durch die Corona-Beschränkungen und die dadurch verursachten besonderen Herausforderung im Veranstaltungssektor hätten 91% der geplanten Veranstaltungen stattgefunden. Insgesamt hätten 1.137 Teilnehmer/innen an Seminaren der DEN-Akademie teilgenommen; im Durchschnitt seien dies 19 Personen je Veranstaltungen. Im Vergleich zum Vorjahr habe man rund 10% mehr Veranstaltungen angeboten, die Teilnehmerzahl hingegen habe sich um 563 Personen fast auf das Doppelte erhöht, so die Akademieleiterin.Pamela Faber: „Aufgrund der bestehenden Pandemie-Situation in Deutschland hat die Mehrzahl der Seminare als Live-Online-Seminare stattgefunden. Lediglich 23% fanden als Präsenzveranstaltungen statt, 77% aller geplanten Veranstaltungen wurden als Live-Online-Veranstaltungen geplant. Die Veranstaltungen teilen sich in 51 Seminare, einen Lehrgang, sechs Inhouse-Schulungen und zwei Vorträge auf. Mit 85% sind die Seminare am häufigsten vertreten. Der Lehrgang „Energieberatung Mittelstand“ kann in Modulen gebucht werden; 2020 wurden 11 Prüfungen absolviert. Zusätzlich startete Ende 2020 der Basislehrgang „Energieberatung Wohngebäude“, der in diesem Jahr erstmals Absolventen hervorbringen wird.“Auf diesen positiven Trend reagiere die DEN-Akademie nun auch vermehrt mit einem Angebot von kostenfreien Seminaren und Vorträgen. Einige würden exklusiv für DEN-Mitglieder angeboten, andere stünden allen interessierten Personen im offenen Seminarprogramm zur Verfügung. Faber: „So haben 2020 unter anderem verschiedene kostenfreie Workshops in Zusammenarbeit mit dem FEBS (Fachportal Energieeffizientes Bauen und Sanieren) stattgefunden.Zu den Seminaren lägen auswertbare Teilnehmerbefragungen vor, welche die Zufriedenheit der Teilnehmer/innen in den verschiedenen Bereichen der Veranstaltungen abfragen, erläutert Pamela Faber. Die Gesamtbewertungen lägen im Durchschnitt bei der Note 1,8: „Hier hat sich die DEN-Akademie trotz Verdopplung der Teilnehmerzahl und Planung zusätzlicher Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Punkte verbessert. Auffallend ist, dass die Online-Veranstaltungen insgesamt besser bewertet werden. Die Technik des verwendeten Programms GoToWebinar und die Betreuung durch die DEN-Akademie erhält die beste Durchschnittsnote von 1,4.“Das aktuelle Programm findet sich unter https://www.deutsches-energieberaternetzwerk.de/den-akademie/programm/