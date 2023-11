Klima, Demokratie und Gesundheit

Die gesellschaftliche Bedeutung des Deutschen Wanderverbands (DWV) ist kaum hoch genug einzuschätzen. Die Leistungen der rund 550.000 unter seinem Dach organisierten Menschen kommen nahezu der gesamten Bevölkerung in Deutschland zugute und sorgt für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Beispiel Wanderwegeinfrastruktur. In Deutschland kümmern sich rund 20.000 in den Wandervereinen organisierte Menschen um etwa 200.000 Kilometer markierte Wanderwege: Die zugleich längste Sportstätte wie auch Besucherlenkungsmaßnahme der Welt ist herausragend für die Gesellschaft unseres Landes und wird von über 40. Millionen Menschen jährlich genutzt. Zugleich ist sie ein Alleinstellungsmerkmal der 70 regionalen und landesweiten DWV-Mitgliedsorganisationen und war nicht nur während der Corona-Pandemie essentiell, als sie es den Menschen ermöglichte, sich draußen mit anderen zu treffen. Diese nachhaltige Basisinfrastruktur für das Wandern und zu Fuss Gehen ist auch fundamental bedeutsam im Hinblick auf die Aspekte Bewegungsförderung in der Natur sowie als Bildungs- und Lernort. Außerdem dient sie dem Freizeit- und Tourismusmarkt sowie der regionalen Wirtschaft. Wandern ist beliebt – aber ohne abgestimmte und markierte Wanderwege schlichtweg nicht möglich.Als anerkannter Naturschutz- und Natursportverband setzt sich der DWV für ein gutes Miteinander in Wald und Flur ein. Die DWV-Fachexpertise aus dieser besonderen Perspektive ist sehr geschätzt und vermittelt zwischen Naturnutzung und Naturschutz. Jetzt geht es darum, die Herausforderungen von Klimawandel und Klimaanpassung in der sich verändernden Landschaft anzunehmen, konstruktiv neue Wege zu finden und sich für eine klimafreundliche und soziale Verkehrswende einzusetzen.Dabei steht die Begleitung des Menschen im Vordergrund. Um ihn kompetent zu begleiten, bildet der DWV seit 1996 in hoher Qualität nach einem bundesweit einheitlichen Rahmenplan zertifizierte DWV-Wanderführer*innen® aus. Heute leiten rund 8.500 dieser Botschafter*innen deutschlandweit (außer Alpen) durch unsere Kultur- und Naturlandschaftsräume. Zudem haben über 1.200 Personen die Zusatzqualifikation als DWV-Gesundheitswanderführer* innen®. Sie zeigen den Menschen, wie das Wandern am besten Körper, Geist und Seele stärkt. Bei entsprechender Qualifikation wird diese präventive Wirkung von den Krankenkassen als ebensolche Leistung anerkannt. Im Aus- und Fortbildungsbereich setzt der DWV außerdem bei Familien, Kindern, Kitas und Schulen an. Dazu hat er mit „Let´s Go – Familie, Kits und Kita“ eine eigene Fortbildung im Programm, die die speziellen Bedürfnisse dieser Zielgruppe in den Blick nimmt.Menschen in Gemeinschaft zusammenzubringen, Teilhabe zu ermöglichen und auf Ortsebene sich im Sinne einer nachhaltigen Zukunft zu engagieren – das ist unser Auftrag. Dabei bezieht der DWV Position, stärkt Demokratie und fördert die grenzüberschreitende europäische Zusammenarbeit. Das sind nur einige der wichtigen Ziele des Wirkens des DWV. Nicht zuletzt veröffentlicht der DWV eigene Studien und Publikationen, arbeitet im Netzwerk von Naturschutz- und Tourismusverbänden und führt Anlassbezogen Branchenbefragungen durch.All diese Leistungen für unsere Gesellschaft sind mehrfach ausgezeichnet worden. So sind der DWV und seine Mitglieder nicht nur Träger des Deutschen Engagementpreises sondern bekamen Anfang des Jahres auch denFür den schnellen Überblick hier der Link zum aktuellen Jahresbericht:Weitere Hintergrundinformationen sowie DWV-Studien gibt es hier: https://www.wanderverband.de/...