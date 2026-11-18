Die Inhalte der Berichterstattung und die darin geschilderten, im Raum stehenden möglichen Verstöße, machen uns sehr betroffen. Da uns über die Berichterstattung hinaus keine eigenen Erkenntnisse vorliegen, steht es uns nicht zu, diese Sachverhalte zu bewerten. Ihre Aufklärung und rechtliche Beurteilung obliegen den zuständigen Ermittlungsbehörden und gegebenenfalls den Gerichten.
Unsere Sorge gilt den über 200 Organisationen in Deutschland, die tagtäglich eine enorm wichtige Arbeit leisten. Somit halten wir diese Erklärung für notwendig, um möglichen Verwechslungen vorzubeugen und Schaden von uns sowie anderen etablierten Organisationen abzuwenden, die seit vielen Jahren verlässliche Angebote für Familien, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt sind, bieten.
- Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. (DKHV e.V.) wurde vor 36 Jahren von Eltern, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt waren, gegründet.
- Der DKHV e.V. begleitet mehr als 1.000 Familien bundesweit.
- Der DKHV e.V. ist anerkannter Verhandlungspartner der Krankenkassen auf Bundesebene und vertritt dort die Interessen seiner 110 Mitgliedsorganisationen sowie der 34 eigenen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste (AKHD).
- Der DKHV e.V. arbeitet in regionalen und überregionalen Netzwerken mit denjenigen zusammen, die in der Kinder- und Jugendhospizarbeit tätig sind und sich deren Grundsätzen verschrieben haben. Dies gilt z.B. auch für den „Runden Tisch Kinderhospizarbeit im Ruhrgebiet“.
- Kontinuierliche Netzwerkarbeit und partnerschaftliches Miteinander bilden das Fundament für eine gelingende Hospizarbeit und Palliativversorgung für junge Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und ihrer Familien.
So ist der DKHV e.V. Mitglied in folgenden Organisationen:
- Der Paritätische Wohlfahrtsverband
- Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V.
- Kindernetzwerk e.V.
- European Association for Palliative Care
- Der DKHV e.V. verpflichtet sich folgenden ethischen Regelwerken zur Beschaffung und Verwendung von (Geld)Mitteln:
- Der DKHV e.V. ist Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft − einer Initiative für Transparenz bei gemeinnützigen Organisationen. Zentrale Informationen zu Zielen sowie zur Herkunft und Verwendung der Mittel stellt der DKHV e.V. transparent und öffentlich auf seiner Website zur Verfügung.
- Darüber hinaus ist der DKHV e.V. Mitglied im Deutschen Fundraisingverband. Mit dieser Mitgliedschaft ist die Verpflichtung verbunden, die 19 Grundregeln für gutes, ethisches Fundraising einzuhalten. Das Ethik‑Signet steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit Spenden, für Integrität und für transparente, respektvolle und wertschätzende Kommunikation gegenüber Unterstützenden und Partner*innen.
- Transparenz bedeutet für den DKHV e.V. mehr als nur die Offenlegung von Zahlen. Sie ist Ausdruck von Haltung und die Grundlage für langfristiges Vertrauen in die Arbeit der Organisation.
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