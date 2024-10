Der DKHV e.V. bekennt sich zur Förderung von Demokratie, Toleranz und Vielfalt. Die Angebote des Vereins und die Mitwirkung im DKHV e.V. stehen allen Menschen unabhängig ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Alter oder sexueller Identität offen.

Der DKHV e.V. tritt aktiv gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit/Ableismus oder andere demokratie- und menschenfeindliche Haltungen ein. Er fördert eine Kultur des Respekts und der Offenheit innerhalb sowie außerhalb des Vereins.

Solidarität, Respekt, Offenheit und Vielfalt sind vier der Grundpfeiler der Kinder- und Jugendhospizarbeit. In Deutschland engagieren sich tausende ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende für Kinder, Jugendliche und junge Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und ihre Familien – und zwar unabhängig von deren Alter, Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft. Dazu hat sich der Deutsche Kinderhospizverein (DKHV e.V.) auf der letzten Mitgliederversammlung im September klar positioniert.Der Welthospiztag am 12. Oktober 2024 steht in diesem Jahr unter dem Motto „Hospiz für Vielfalt“, das vom Deutschen Hospiz- und PalliativVerband e.V. ausgegeben wird. „In einer Zeit, in der demokratische Werte und gesellschaftliche Vielfalt weltweit unter Druck geraten, ist es wichtiger denn je, dass unser Verein eine klare und aktive Haltung einnimmt“, unterstreicht Petra Kiwitt, Vorstand des DKHV e.V.. „Die Bitte um eine Positionierung wurde an uns von Mitgliedern sowie Mitarbeitenden in den letzten Monaten herangetragen.“Der folgendewurde auf der Mitgliederversammlung mit überwältigender Mehrheit angenommen:„Darüber wollen wir anlässlich des Welthospiztages informieren“, so Petra Kiwitt weiter. „Die von uns begleiteten Familien und unsere mehr als 1.400 Ehrenamtler*innen sind so vielfältig und bunt, wie unsere Gesellschaft.“ Die Beteiligung, an der vom DHPV e.V. initiierten Aktion, ist außerdem ein erstes sichtbares Zeichen, welches für die Umsetzung des Beschlusses der Mitgliederversammlung steht.Auch auf Homepage www.dkhv.de finden sich die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten der Kinder- und Jugendhospizarbeit – und damit für die Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen.Der Welthospiztag findet alljährlich am 2. Samstag im Oktober statt. Rund um diesen Tag finden in Deutschland Tage der offenen Tür, Fortbildungs- und Fachveranstaltungen, Filmvorführungen, Konzerte, Lesungen, Gottesdienste und vieles mehr statt. Dort kann man sich selbst ein Bild davon machen, wie Hospizarbeit und Palliativversorgung bei schwerer Krankheit und am Lebensende lindern und unterstützen können. Alle Informationen und Wissenswertes über hospizliche und palliative Angebote findet man auch unter www.dhpv.de