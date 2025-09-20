Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036331

Deutscher Kinderhospizverein e.V. In der Trift 13 57462 Olpe, Deutschland http://www.deutscher-kinderhospizverein.de
Ansprechpartner:in Frau Miriam Hubmayer 0 27 61 / 94 12 9-31
Logo der Firma Deutscher Kinderhospizverein e.V.

Gelebter Kinderschutz und Stärkung von Kinderrechten

Entwicklung von Botschaften an Kinder und Jugendliche im Deutschen Kinderhospizverein e.V.

(lifePR) (Olpe, )
„Kinderrechte – Bausteine für Demokratie“ lautet das Motto von UNICEF Deutschland zum Weltkindertag 2025, der am 20. September gefeiert wird. Damit soll die Bedeutung von Kinderrechten als Fundament für eine funktionierende Demokratie und die aktive Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben unterstrichen werden. Unter Beteiligung von jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung, ihren Eltern und Geschwistern sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden entwickelt der Deutsche Kinderhospizverein (DKHV e.V.) derzeit ein Kinderrechte- und Schutzkonzept für die gesamte Organisation. Jetzt sind die konkreten Botschaften an Kinder und Jugendliche veröffentlicht worden.

Olpe - „Wir leben Kinderschutz! So steht es gleich oben auf dem neuen Poster und zeigt, worum es geht,” so Marcel Globisch, inhaltlicher Vorstand im DKHV e.V. „Im Rahmen eines großen Partizipationsprojektes sind zehn Botschaften an Kinder und Jugendliche entstanden und in einem Plakat verbildlicht worden.“ Wichtig ist hier, dass mit dem Begriff „Kinder und Jugendliche“ alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzender Erkrankung sowie Geschwister im Kindes- und Jugendalter gemeint sind.

Startschuss zum Projekt vor einem Jahr

Dieser Prozess ist bereits im September 2024 gestartet. Die Botschaften wurden in Kleingruppenarbeit begonnen, erweitert, umformuliert, abgewogen, in Projektgruppentreffen und digitalen Austauschtreffen mit jungen Menschen und Geschwistern sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden geteilt und besprochen, bis sie schließlich Anfang September 2025 verabschiedet worden sind. „Gemeinsam sind ‘Wir-Botschaften’ entwickelt worden, die beschreiben, wie wir uns als haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende den Kindern und Jugendlichen gegenüber verhalten wollen,“ erläutert Marcel Globisch, „Themenbereiche, wie zum Beispiel Umgang mit Macht-Asymmetrien, Grenzwahrung, Mitentscheidungsmöglichkeiten sowie die Wahrung der Persönlichkeit des Kindes oder der Umgang mit Beschämung wurden hier unter anderem diskutiert.“

Botschaften stehen in Bezug zur Vereinssatzung

Die Botschaften sind Ausdruck der Haltung und umfassen die grundlegenden Werte, für die der Deutsche Kinderhospizverein steht. Gloria, eine junge Frau, die mit einer lebensverkürzenden Muskeldystrophie lebt, ergänzt: „Die Botschaften für uns Kinder und Jugendliche sind wichtig, damit wir wissen, wie wir geschützt werden sollen und dementsprechend Bescheid geben können, wenn sich Menschen anders verhalten.“ Auf dieser Grundlage möchte der DKHV e.V. und all seine Mitarbeitenden Kindern und Jugendlichen begegnen und den respektvollen Umgang miteinander gestalten.  Die Botschaften stehen in Bezug zur Satzung und den Leitsätzen des DKHV e.V. und sind Teil des Kinderrechte- und Schutzkonzeptes der Gesamtorganisation.

Helen, Schwester einer bereits gestorbenen Schwester unterstreicht: „Die Botschaften sind wichtig, weil sie uns genau zeigen, welche Rechte wir haben und uns Sicherheit im Deutschen Kinderhospizverein geben. Sie helfen auf einfache Weise zu verstehen, was Kinderschutz genau bedeutet und wie wir alle ihn umsetzen können. Die kurzen, aber klar formulierten Sätze sowie die Abbildungen unterstützen dabei.“

Illustrationen zeigen Vielfalt von Kindern und Jugendlichen

Die einzelnen Botschaften sind mit jeweiligen Illustrationen versehen, die die Vielfalt von Kindern und Jugendlichen in ihrer Erscheinung sowie in Lebenssituationen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung darstellen. Auch an der Entwicklung der Illustrationen waren die jungen Menschen und Geschwister maßgeblich beteiligt.

Weitere Infos dazu gibt´s im neuen Bereich unserer Webpage zu „Kinderrechten und Kinderschutz“.

Deutscher Kinderhospizverein e.V.

Spendenkonten:

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
IBAN: DE54 4625 0049 0018 0003 72
SWIFT-BIC: WELADED1OPE

Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen
IBAN: DE68 4626 1822 0224 7007 00
SWIFT-BIC: GENODEM1WDD

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.