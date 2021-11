Brigitte Goertz-Meissner im Amt als Präsidentin des Deutschen Heilbäderverbandes e. V. bestätigt

Mit überwältigender Mehrheit wurde Brigitte Goertz-Meissner im Rahmen der Mitgliederversammlung des Deutschen Heilbäderverbandes e. V. in Göhren für die kommenden drei Jahre in ihrem Amt bestätigt. „Ich freue mich sehr über das ausge-sprochene Vertrauen unserer Mitglieder, vor allem über die gemeinsam erarbeiteten Erfolge, auf denen wir uns auf keinen Fall ausruhen werden“ betont Goertz-Meissner. „Mit Blick auf die neue Gesetzgebung zu § 23 Abs. 2 SGB V müssen die Heilbäder und Kurorte nun best-mögliche Unterstützung erfahren, damit sie ihre systemrelevanten Gesundheitskompetenz-zentren stärken und weiter ausbauen können“, so die Präsidentin. Hierzu seien dringend Fördermittel auf Bundes- und Landesebene notwendig.



Als Vizepräsidenten wurden Fritz Link, Präsident des Heilbäderverbandes Baden-Württem-berg e.V. und Bürgermeister von Königsfeld in seinem Amt bestätigt. Matthias Strejc, Präsident des Heilbäderverbandes Thüringen e. V. und Bürgermeister von Bad Frankenhausen, wurde einstimmig als zweiter Vizepräsident gewählt, nachdem Herr Richter aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Als Schatzmeister wurde Dr. Norbert Hemken, Präsident des Heilbäder-verbandes Niedersachsen e. V. und Geschäftsführer & Kurdirektor der Kurbetriebsgesell-schaft Bad Zwischenahn mbH in seinem Amt bestätigt.



Unter dem Motto „Innovation und Tradition“ fand der 117. Deutsche Bädertag in Ostseebad und Kneippkurort Göhren statt, in dessen Rahmen neue innovative Projekte vor über 120 Bürgermeistern, Kurdirektoren, Ärzten und Geschäftsführern präsentiert wurden. Im Rahmen von drei Workshops konnten weitere erfolgversprechende Lösungsansätze erarbeitet werden. Große Anerkennung wurde dem Landesheilbäderverband Mecklenburg-Vorpommern zuteil, dem im Rahmen des Bädertags der „ESPA Innovation Award“ in der Kategorie „destination“ für die Entwicklung von Heil- und Kurwäldern mit sehr hohen Qualitätsstandards und medizinischer Begleitforschung als Pionierprojekt für Europa durch die Generalsekretärin des Europäischen Heilbäderverbandes e.V. überreicht wurde.



Das neue Präsidium

(v. l. n. r) Professor Dr. Ekkehart Meroth (Kassenprüfer), Fritz Link (Vizepräsident),

Dr. Dirk Thom (Kassenprüfer), Thomas Richter (scheidender Vizepräsident),

Brigitte Goertz-Meissner (Präsidentin) Matthias Strejc (neu gewählter Vizepräsident),

Dr. Norbert Hemken (Schatzmeister)





(lifePR) (