Tag der Hausarztmedizin am 8. Mai 2024: Gesundheit ist wertvoll!

„Mit dem Tag der Hausarztmedizin möchten wir die zentrale Bedeutung der Hausarztpraxisteams als langjährige Begleiter und erste Ansprechpartner für die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten in den Fokus rücken. Der Aktionstag soll ein Bewusstsein für die Versorgungskrise aufgrund des gravierenden Hausärztemangels schaffen und zeigen, wie die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) die hausärztliche Tätigkeit stärken kann,“ erklären die Vorsitzenden des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands Baden-Württemberg (HÄVBW) Dr. Susanne Bublitz und Prof. Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth.Daher liegt ein Fokus des Aktionstags auf der HZV. Durch die Teilnahme an der HZV entscheiden sich Bürger:innen dafür, bei allen gesundheitlichen Fragen immer zuerst die eigene Hausarztpraxis aufzusuchen. Diese übernimmt hauptverantwortlich die Versorgung der Patient:innen und koordiniert die Behandlung. Von dieser besseren Versorgung profitieren in Baden-Württemberg bereits über 2,7 Mio. Patient:innen aller Krankenkassen. „Über viele Jahre betreuen statt nur behandeln – das macht für uns gute Hausarztmedizin aus und das leben wir in der HZV mit erwiesenen Mehrwerten für unsere Patientinnen und Patienten“, betonen Dr. Susanne Bublitz und Prof. Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth. Wissenschaftliche Untersuchungen des HZV-Vertrags mit der AOK Baden-Württemberg haben wiederholt belegt, dass die Versorgung in der HZV klare Vorteile gegenüber der Regelversorgung bietet. Insbesondere bei chronisch kranken HZV-Patient:innen führt dies zu signifikant weniger Komplikationen und es können zahlreiche Todesfälle verhindert werden. Die Patient:innen profitieren zudem von einer strukturierten Behandlung, die nachweislich intensiver und besser koordiniert ist.Zum Tag der Hausarztmedizin am 8. Mai 2024 finden zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen für Patient:innen, Politiker:innen und digitale Fortbildungen für die Teams der Hausarztpraxen statt, um auf die besondere Bedeutung der hausärztlichen Versorgung für die Gesundheit der Menschen hinzuweisen.