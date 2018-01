Deutsche Weine exklusiv auf der 68. Berlinale

Das Deutsche Weininstitut (DWI) wird sich vom 15. bis 25. Februar 2018 zum elften Mal in Folge als „Official Supplier“ auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin engagieren. In Kooperation mit nahezu allen deutschen Weinbaugebieten stellt das DWI im kommenden Jahr erneut sicher, dass die internationalen Gäste bei allen offiziellen Berlinale-Veranstaltungen ausschließlich Weine aus deutschen Regionen genießen werden.



Das exklusive Weinangebot umfasst über 20 erstklassige Weiß- und Rotweine, inklusive Winzersekten. Sie wurden im Rahmen einer verdeckten Verkostung von einer Expertengruppe ausgewählt, der auch die Deutsche Weinkönigin Katharina Staab angehörte.



Festivaldirektor Dieter Kosslick sieht die langjährige Unterstützung des Deutschen Weininstituts auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin auch als einen wichtigen Beitrag, Deutschland als Genussland international bekannter zu machen: "Die Gäste unserer Veranstaltungen sind immer wieder begeistert von den tollen Qualitäten der deutschen Weine."



Im Rahmen der Berlinale Partnerschaft wird das DWI 2018 auch wieder mit dem Weinfachhandel in der Hauptstadt kooperieren: Besucher des Festivals erhalten gegen Vorlage ihrer Eintrittskarte bei ausgewählten Händlern einen Rabatt auf den Kauf eines Berlinale Weinpakets mit drei Flaschen Wein aus den deutschen Anbaugebieten.



Ausgewählte Berlinale-Weine 2018:



SEKT



Mosel

2015 Riesling Sekt brut

Moselland



Nahe

2015 Riesling Sekt extra trocken

Wein- und Sektkellerei Stein



Württemberg

2014 Blanc de blanc Cuveé brut

Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft



ROTWEIN



Ahr

2016 Spätburgunder trocken

"Gründerwein"

Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr



Pfalz

2014 Rotweincuvée trocken

"Luise"

Weingut Wageck Pfaffmann



Pfalz

Spätburgunder trocken

"PARANOIA"

Weingut Bergdolt-Reif & Nett



Rheinhessen

2015 Spätburgunder Selection Rheinhessen trocken

Ingelheimer Sonnenhang

Weingut Bettenheimer



Württemberg

2014 Rotweincuvée trocken

"Neo"

Weingärtner Cleebronn-Güglingen



Württemberg

2015 Lemberger trocken

"Signum II"

Weingärtner Stromberg Zabergäu



Württemberg

2015 Lemberger trocken

Weinmanufaktur Untertürkheim



WEISSWEIN



Baden

2016 Pinot Gris trocken

VDP.Gutswein

Weingut Heitlinger



Franken

2016 Silvaner trocken

Weingut Hemberger



Mittelrhein

2016 Riesling Hochgewächs trocken Bopparder Hamm

Weingut Volk



Mosel

2016 Riesling trocken

Weingut Franzen



Mosel

2015 Riesling Spätlese trocken

Klüsserather Bruderschaft Edition Michelskirch

Weingut F-J Regnery



Nahe

2016 Riesling trocken

"vom Kies"

Weingut Forster



Nahe

2016 Weißburgunder trocken

Weingut Korrell



Pfalz

2016 Chardonnay Spätlese trocken

Dürkheimer Feuerberg

Weingut Karl Wegner



Rheingau

2016 Riesling trocken

VDP.GUTSWEIN

Weingut Prinz von Hessen



Rheinhessen

2016 Riesling trocken

Pfeddersheim

Weingut Kelle

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers