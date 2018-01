DWI-Sommelier-Cup 2018 geht an Jo Wessels!

Jo Wessels, Commis Sommelier des Restaurants Ente in Wiesbaden, ist im Rahmen des „Sommelier-Cups 2018“ vom Deutschen Weininstitut (DWI) als bester deutscher Sommelier ausgezeichnet worden. Zweiter wurde Kevin Kleu aus Köln, gefolgt von Sebastian Schütz aus Würzburg auf Rang drei.Das mit rund 30 Weinfachleuten und Nachwuchskräften aus Gastronomie und Handel hervorragend besetzte Teilnehmerfeld brachte es in diesem Jahr zusammen auf insgesamt 15 Sterne und über 150 Punkte im Gault Millau. Entsprechend spannend und hochklassig verlief der zweitägige DWI-Wettbewerb am 28. und 29. Januar im Atrium Hotel in Mainz.Hier hatten die Teilnehmer zunächst weitreichende Kenntnisse über die typischen Rebsortenmerkmale heimischer Weine nachzuweisen, mussten Strukturdaten zum Weinbau und Weinmarkt parat haben und ihr Wissen zur Weinbereitung und Weinrecht unter Beweis stellen. Weitere Schwerpunkte bildeten Aufgaben zu Wein und Speisen, die Charakterisierung renommierter deutscher Weinlagen und natürlich die Verkostungen, bei denen Weine aus allen deutschen Anbaugebieten nach Herkunft, Jahrgang und Rebsorte zugeordnet werden mussten und deren Highlight eine Raritätenprobe mit teils über 30 Jahre gereiften Weißweinen darstellte.In der Endrunde degustierten und beschrieben die drei Finalisten beeindruckend zwei verdeckte Weine, nannten Speisenempfehlungen zu drei vorgegebenen Weinen und beantworteten eine Vielzahl von Fachfragen innerhalb von 90 Sekunden. Eine renommierte Fachjury, bestehend aus Vertretern der Sommelier-Union Deutschland, der Deutschen Wein- und Sommelierschule, der Hotelfachschule Heidelberg, der IHK Akademie München, Gastronomen und Fachjournalisten, bewerteten die Aufgaben und wählten den Gewinner.Die stolzen Sieger erhielten attraktive Geldpreise im Wert von insgesamt 3.250 Euro. Als Sieger des Wettbewerbs darf Jo Wessels zusätzlich an der "Sommelier Summer Class 2018", dem jährlichen Treffen internationaler Sommeliers in Geisenheim teilnehmen.Platz 1:, Commis Sommelier, Restaurant Ente , WiesbadenPlatz 2:, Commis Sommelier, 485 Grad GmbH , KölnPlatz 3:, Inhaber Rot Weiß Rosé , Würzburg