Venen-Check für jedermann, 11. August in Hilden

Krampfadern sind keine bloßen Schönheitsmakel. Funktionieren die Venen nicht mehr richtig, kann sich dies insbesondere in den wärmeren Monaten bemerkbar machen. Erste Anzeichen können zum Beispiel müde, schwere Beine sein. Auch geschwollene Knöchel, nächtliche Krämpfe und Besenreiser können auf veränderte Venen hinweisen.



Venenleiden können fast immer gut behandelt werden. Die Voruntersuchung erfolgt mittels Ultraschalls und sollte durch einen Venenspezialisten (Phlebologen) erfolgen, rät die gemeinnützige Deutsche Venen-Liga e.V. (DVL).



Eine allererste Einschätzung, wie fit die Venen sind, bieten die Venenchecks der DVL – risikolos und schmerzfrei. Der nächste Termin ist am Freitag, 11. August 2023, in der Bergman Clinics Klinik im Park, Hagelkreuzstraße 37 in Hilden. Ein Check kostet 3 Euro. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden die Termine vorab telefonisch vergeben. Anmeldung bei der DVL unter Tel. (02103) 242691.