Expertentelefon mit Dr. Michael Wagner am 07. Juni 2022 von 16.30 bis 17.30 Uhr

Wenn eine Vene nicht mehr richtig arbeitet, kann dies zu ernsten Folgeerkrankungen führen. Einige defekte Venen sind mit bloßem Auge als Krampfader sichtbar - aber nicht alle. Bei welchen Anzeichen sollte man einen Termin beim Venenspezialisten vereinbaren? Um diese Frage geht es bei der nächsten telefonischen Venensprechstunde mit Dr. Michael Wagner, Präsident der gemeinnützigen Deutschen Venen-Liga.Interessierte können am Dienstag, 07. Juni 2022, von 16.30 bis 17.30 Uhr bei der Deutschen Venen-Liga unter Tel. 02103 24 26 91 anrufen. Auch wer wissen möchte, wie man Venenerkrankungen möglichst vorbeugen kann und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, ist in der Venensprechstunde richtig. Dr. Wagner beantwortet Fragen rund um das Thema Venen auf Basis seiner Erfahrungen als DVL-Präsident. Eine individuelle ärztliche Beratung kann in diesem Rahmen nicht erfolgen.Der neue Venen-Spiegel ist da! (Ausgabe Sommer 2022)Welche Operationstechniken gibt es? Wieso sollten Kompressionstrümpfe in der Schwangerschaft getragen werden? Um diese und um viele weitere Fragen geht es im neuen Venen-Spiegel der gemeinnützigen Deutschen Venen-Liga (DVL). Das Magazin erscheint regelmäßig und beschäftigt sich mit der Prävention und der Behandlung von Venenleiden. Denn Krampfadern sind nicht nur optisch unschön, sondern können unbehandelt zu Folgeerkrankungen wie einer schmerzhaften Venenentzündung oder einer gefährlichen Thrombose führen.Der Venen-Spiegel beantwortet häufige Fragen rund um das Thema Venengesundheit. Das Magazin kann als PDF-Datei auf der DVL-Homepage www.venenliga.de heruntergeladen werden.