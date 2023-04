21. Deutscher Venentag® 2023

Gesunde Venen, schöne Beine – darum geht es beim Deutschen Venentag®, der traditionell bundesweit mit vielen Angeboten und Aktionen stattfindet.Auf der Internetseite ( www.venenliga.de/... ) der Deutschen Venen-Liga e. V. gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich über die Themen Venenerkrankungen, Behandlungsmöglichkeiten und Präventionstipps zu informieren. Unter anderem stehen Broschüren und Flyer zum Download bereit und in einem zweiminütigen Online-Test können Jugendliche und Erwachsene ihr individuelles Risiko einer Venenerkrankung testen.Außerdem besteht die Möglichkeit sich bei teilnehmenden Unternehmen, wie z. B. bei Sanitätshäusern oder auch bei Kliniken, über Behandlungsmöglichkeiten bei Arztvorträgen zu informieren. Auch kostenpflichtige Venen-Checks werden angeboten.Veränderungen an den Venen sind sehr häufig. Bei Krampfadern wird sogar von einer Volkskrankheit gesprochen. „Die knotig erweiterten, erhabenen Adern sind bei weitem keine bloßen Schönheitsmakel. Denn in den defekten Venen verbleibt Blut, statt weiter Richtung Herz transportiert zu werden. Die Folge können zum Beispiel eine schmerzhafte Venenentzündung, schlecht heilende Wunden – ein sogenanntes ‚offenes Bein‘ – oder Thrombose sein, die wiederum zu einer lebensgefährlichen Lungenembolie führen kann“, sagt DVL-Präsident Dr. Michael Wagner.Ein kostenloses digitales Plakat steht auf www.venenliga.de zur Verfügung. Machen auch Sie aufmerksam!