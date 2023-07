Tasmanien: Öko-Aquakulturen gefährden seltene Rochen

Der Lebensraum dieser etwa 84 cm großen Knorpelfische ist mit weniger als 300 Quadratkilometern winzig. Es gibt zwei Subpopulationen. Eine in Macquarie Harbour und eine in der weiter südlich gelegenen Bucht von Bathurst Harbour. Hier jedoch gab es seit über 30 Jahren keine bestätigten Sichtungen mehr.Obwohl erwiesen ist, dass die Aquafarmen erhebliche negative Auswirkungen auf den ökologischen Zustand des Wassers in der Macquarie-Harbour-Bucht haben, sind die drei dort tätigen Fischzuchten von der Global Seafood Alliance (BAP-Zertifizierung/Best Aquaculture Practices) und dem Kölner Zertifizierer GlobalG.A.P. als „nachhaltig“ zertifiziert worden.Besonders der niedrige Gehalt an gelöstem Sauerstoff in den bodennahen Wasserschichten macht den Rochen zu schaffen. Und das, obwohl diese Fische Spezialisten für das Überleben in Sauerstoffminimumzonen sind. Wissenschaftler sehen die Hauptursache für das Absinken der Sauerstoffkonzentration in Macquarie Harbour in zu vielen Nährstoffeinträgen (Futtermittelreste) der Fischfarmen.Wird jetzt eine weitere nur in Tasmanien vorkommende Art ausgerottet? 1936 starb der letzte verbleibende Beutelwolf in einem Zoo in Hobart. Beide Arten verbindet ihr hohes evolutionsgeschichtliches Alter. Wobei Maugea-Rochen weit in die Erdgeschichte zurückreichen. Es soll sie bereits zu Zeiten des Ur-Kontinents Gondwana gegeben haben. Dieser zerbrach vor etwa 150 Millionen Jahren, gegen Ende des Juras.Maugea-Rochen sind lebende Fossilien. Endet ihre Geschichte nach so vielen Millionen Jahren jetzt wegen ein paar Aquafarmen?In ihrem offenen Brief fordern die Unterzeichner den Entzug der Zertifizierungen. Sie verurteilen die Irreführung ahnungsloser Käufer und fordern mit Blick auf das drohende Aussterben des Maugea-Rochens ein Ende des Greenwashings.Zu den Unterzeichnern gehören Meeres- und Tierschutzorganisationen, Unternehmen, unabhängige Wissenschaftler und preisgekrönte Autoren. „Die Zertifizierungen für die Fischfarmen von Macquarie Harbour sollten sofort widerrufen werden, oder es werden die ersten Zertifizierungssysteme der Welt sein, die das Aussterben einer Art zertifizieren“, meint Alistair Allan, Kampagnenleiter Meere und Antarktis von der Bob Brown Foundation aus Hobart, Tasmanien.Der Bestand der Maugea-Rochen ist in nur sieben Jahren um die Hälfte zusammengebrochen. Das zeigen Studien des Instituts für Meeres- und Antarktisstudien der Universität Tasmanien. Laut der letzten Bewertung der Weltnaturschutzorganisation soll es 2015 deutlich weniger als 1.000 erwachsene Exemplare gegeben haben.„Gehörige Mitschuld daran tragen die in Macquarie Harbour operierenden Fischfarmen. Sie treiben diese ungewöhnlichen Knorpelfische direkt in den Artentod. Und das mit Öko-Zertifikation“, betont der Biologe Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz.Der Maugea-Rochen ist einzigartig unter den Rochen. Denn er kommt nur in Brackwasserlebensräumen vor. Die Ästuarsysteme, in denen er lebt, sind durch ihren hohen Tanningehalt stark getrübt, haben eine geringe Lichtdurchlässigkeit und schlammige Böden. Sein Name geht auf die kühl-gemäßigte biogeografische Provinz Maugea in Australien und Tasmanien zurück, in der der Rochen eine Schlüsselart ist.Da Maugea-Rochen sich meist am schlammigen Meeresboden in 5 bis 7 m Tiefe aufhalten, wo sie hauptsächlich kleinere Krebstiere jagen, sind Sichtungen eine Rarität. Das kennt man auch von anderen Rochenarten wie dem Rundkopf-Geigenrochen . Daher weiß man nur recht wenig über die Biologie dieser im Verborgenen lebenden Fische. Fast nie schwimmen sie tiefer hinab. Aus Macquarie Harbour gibt es Sichtungen in 55 m Wassertiefe. Vorwiegend halten sie sich aber innerhalb der oberen 15 m der Wassersäule auf.Laut australischem Umweltministerium sollen Maugea-Rochen 15 Jahre und älter werden. Ihre Geschlechtsreife erreichen sie, wenn sie etwa 66 cm groß sind. Sie gehören zu den Eier legenden, oviparen Knorpelfischen.„Große Supermärkte verlassen sich auf diese Zertifizierungen, um Zuchtlachs und Meerforellen mit dem Logo ‚verantwortungsvolle Herkunft‘ als Teil ihrer nachhaltigen Fischereipolitik zu verkaufen. Aber es hat nichts mit Verantwortung zu tun, wenn eine der seltensten Rochenarten zum Aussterben verurteilt wird“, verdeutlicht Kelly Roebuck, Kampagnenleiterin für nachhaltigen Fisch und Meeresfrüchte von der Living Oceans Society.