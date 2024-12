Zusammenhalt durch Teilhabe im Sport

Das Jahr 2024 geht zu Ende und so auch die aktuelle fünfjährige Förderphase des durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) geförderten Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (Z:T). Die Förderung in Z:T hat die dsj und die zwölf Z:T-Sportprojekte auf Landesebene (Sportjugenden, Landessportbünde/-verbände und Fachverbände) entscheidend bei der Verankerung der Demokratiebildungsthemen vor Ort, in Verbänden und den Strukturen unterstützt. So konnten Organisationsentwicklungsprozesse begleitet, Bildungsmaterialien erstellt, Qualifizierungsangebote gestaltet, Projekterkenntnisse sichtbar gemacht und tragfähige Netzwerke aufgebaut werden. Neben einer freundschaftlich zugewandten Zusammenarbeit der Bundesverbände/Koordinierenden Träger in Z:T (dsj, THW-Jugend, Naturfreunde, AWO Bundesverband, Diakonie Deutschland und Deutscher Feuerwehrverband) und der verbindlichen Programmumsetzung durch die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB), gründen die Erfolge in Z:T auf der guten, engen und von fachlicher Expertise untersetzten Zusammenarbeit der Projektverantwortlichen im Netzwerk der Z:T-Sportprojekte.„Wir blicken auf fünf ereignisreiche Jahre in Z:T zurück. Die Verantwortlichen der Z:T-Sportprojekte haben es geschafft, eine Vielzahl ehrenamtlicher und hauptberuflicher Engagierter zu qualifizieren und diese im organisierten Sport in den Einsatz zur Stärkung demokratischer Teilhabe zu bringen. Sie haben es auch geschafft, die Z:T-Themen in ihren Verbänden zu verankern und die Entwicklung von Positionierungen, Stellungnahmen und widerstandsfähigen Satzungen zu unterstützen. Gemeinsam hat sich das Netzwerk der Sportprojekte in Z:T stark gemacht für ein demokratisches und gewaltfreies Zusammenleben im organisierten Sport. Allen Beteiligten möchte ich meinen herzlichsten Dank aussprechen!“ resümiert Benny Folkmann, Vorstandsmitglied der dsj.Zum 1. Januar 2025 tritt Z:T in eine neue fünfjährige Förderphase ein. Mit der zum 31. Dezember 2024 endenden aktuellen Z:T-Förderphase konnten die Grundsteine für eine auch zukünftig wirkmächtige Projektarbeit zur Stärkung demokratischer Teilhabe in ländlichen und strukturschwachen Räumen gelegt werden. Ende November erhielten viele der Sportverbände, die erneut einen Förderantrag für die kommende Z:T-Förderphase eingereicht hatten (2025-2029) eine positive Rückmeldung. Auch die dsj hat einen Förderantrag als begleitende Maßnahme in Z:T eingereicht, der jedoch noch nicht abschließend bewertet wurde. Wann und in welcher Förderhöhe die Antragstellenden ihre Z:T-Arbeit in 2025 aufnehmen können, ist zum jetzigen Zeitpunkt wegen der anstehenden Neuwahlen und einer vorläufigen Haushaltsführung im Bundeshaushalt noch unklar.Mehr Informationen zum Z:T Bundesprogramm gibt es auf der Website Die aktuellen Z:T-Sportprojekte im Überblick: