Am 20. November wird der Internationale Tag der Kinderrechte gefeiert, denn vor 35 Jahren wurde an diesem Tag die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Neben vielen anderen grundlegenden Dingen wurde darin festgelegt: Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe!Passend dazu wird in der Talkreihe Transferfenster der DFL Stiftung am 20. November von 12:30 Uhr bis ca. 13:45 Uhr mit Expert*innen aus der Praxis diskutiert, warum es wichtig ist, junge Menschen in gesellschaftliche Prozesse einzubeziehen. Unter dem Titel „Young voices, big impact: Chancen durch Jugendbeteiligung in Sport und Gesellschaft“ wird u. a. Carolin Giffhorn, Vorstandsmitglied der dsj, darüber sprechen, welche Chancen und Mehrwerte sich aus der Einbindung junger Menschen ergeben. Darüber hinaus wird eine neue Publikation vorgestellt, in der der Jugendbeteiligungsprozess der DFL Stiftung bis hin zur Gründung eines Jugendgremiums erläutert wird.Mit dabei sind zudem Thomas Bosch (Referatsleiter Außerschulische Kinder- und Jugendbildung, BMFSFJ), Hatice Kahraman (Redaktionsleiterin, Salon5 Jugendredaktion von CORRECTIV), Matthias Mühlen (Direktor Nachhaltigkeit, VfL Bochum 1848) und Moderator Felix Moskalev (Mitglied Next Gen Jugendbeirat, DFL Stiftung).Die Registrierung ist online über MS Teams möglich. Der Zugangslink wird nach der Registrierung versandt. Bei Rückfragen, Anregungen oder besonderen Bedarfen steht das Team der DFL Stiftung (069/300 65 55-0) zur Verfügung.