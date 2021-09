Deutsche Sachwert Kontor AG meldet die Vertragsverlängerung von Curt-Rudolf Christof als Vorstand für weitere fünf Jahre

Deutsche Sachwert Kontor AG:• Spezialanbieter von außergewöhnlichen Liegenschaften in attraktiven Metropolregionen in Süddeutschland und Ostdeutschland. Wir bieten außergewöhnliche Liegenschaften nach §§ 7h, 7i EStG Denkmalschutz- und Sanierungsobjekte, Pflegeimmobilien, Betreutes Wohnen, Neubau-Projekte sowie Bestands- und Rendite-Objekte als Kapitalanlageinvestitionen. Wir stehen für qualitativ hochwertige Bauausführungen in der Premiumklasse, bis in den "High-End-Bereich". Wir bieten auf Wunsch ein ganzheitliches Immobilienkonzept - Produktqualität, Dienstleistung und Vertriebsethik stehen dabei im Mittelpunkt. Eine Besichtigung vor Ort, inklusive Referenzgebäuden wird Sie von der außergewöhnlichen Qualität überzeugen.• "Zertifizierter EU-Fördermittelmanager" für Unternehmen, spezialisiert auf die Investorenberatung und das Fördermittel-Projektmanagement zur Beschaffung von nicht rückzahlbaren Förderzuschüssen und Zuwendungen der Europäischen Union (EU), Bund & Land sowie von Kofinanzierungen